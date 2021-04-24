هذا وتجمّع العشرات من أبناء الشعب الأرمني وسط العاصمة اللبنانية بيروت، استنكارًا للإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة العثمانية ضد الشعب الأرمني في 23-24 نيسان/ أبريل 1915، التي أودت بحياة أكثر من مليون ونصف المليون أرمني.

وقالت رئيسة رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية، حنان عثمان في كلمة ألقتها في التجمع: "نحيّ شهداء المجازر التي ارتكبها العثمانيون وننحني إجلالًا لأرواحهم الطاهرة".

وأضافت "نحن الشعب الكردي مع القضية الأرمنية، لأن القضية الأرمنية والقضية الكردية قضية واحدة، والشعب الكردي والأرمني شعب واحد، نحن الاثنان تعرضنا للمجازر نفسها والآلام نفسها".

وأعربت عن تضامنها مع الشعب الأرمني، بالقول: "نحن نشعر بكم لأننا تعرضنا للمجازر أيضًا، وما زلنا نتعرض لأبشع أنواع المجازر".

ومن جهتها لفتت النائبة اللبنانية، بولا يعقوبيان، إلى غياب العدل في المؤسسات الدولية، وقالت: "حتى اليوم لا يوجد اقتصاص ولا عدالة دولية، وطالما لا يوجد اقتصاص فلن يكون هناك سلام"، مشيرة إلى ما تعرض له الشعوب "الأرمنية، الآشورية، الكلدانية والكردية" من مجازر وإبادات.

(س ر)

ANHA