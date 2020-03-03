ضمن سلسلة الفعاليات التي تقيمها اللجنة التحضيرية المؤلفة من مؤتمر ستار، الاتحاد النسائي السرياني، النساء العربيات، منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة، مجلس المرأة السورية، مجلس المرأة في شمال شرق سوريا، هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، الهلال الذهبي، من أجل يوم المرأة العالمي، نظم مؤتمر ستار سلسلة محاضرات تحت شعار" نضالنا حريتنا ومقاومتنا انتصارنا"، في كل من عامودا، وبلدة كرباوي التابعة لمقاطعة قامشلو في شمال شرق سوريا.

ونظمت المحاضرة في مركز هوري للثقافة والفن بناحية عامودا بحضور أهالي مدينة عامودا والبلدات التابعة لها، الأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني، العضوات في مؤتمر ستار، الأعضاء والعضوات في حزب الاتحاد الديمقراطي.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء المحاضرة من قبل العضوة في لجنة التدريب إيمان محمود حيث استهلت حديثها بمقولة للقائد عبدالله أوجلان وقالت:" إننا على هذه الأرض المقدسة شنكال، تدمر، حلب، الرقة، عفرين، كوباني، وفي هذه الجبال الحرة وبروح عشتار وبراماتوس نخطو على خطا مقاومة شاباتنا و شبابنا الذين دحروا الإرهاب والقوى الظلامية".

وتابعت حديثها بالقول: "إن مقاومة المرأة هي ثقافة تنتجها منذ التاريخ حتى يومنا الحاضر، كما أن المكتسبات والقيم التاريخية ما هي إلا نتيجة لمقاومة ونضال استمر لمدى 40 عاماً للنساء اللواتي جعلن من حياتهن طريقاً نحو الحرية، كانت المرأة الكردية طليعية لكافة النساء من الكرد، العرب، السريان، الآشور، الكلدان، الأرمن، وكل يوم هو 8 آذار وبقيادة المرأة تم دحر داعش.

كما بيّنت إيمان أن الحرب التي تفرض بذهنية الرجل الذكوري والسلطوي ومستوى التجييش الكوني وحجم الخراب والدمار الذي يحل بالبيئة، الانحلال الاجتماعي، و الثقافي، السياسات القذرة، واللاأخلاقية للدول الرأسمالية والقومية التي تفرض على جسم المرأة، التعصب الجنسوي التحرش والتجرد من الهوية هي أحكام ومبادئ عائدة للذهنية السلطوية المفروضة منذ آلاف السنين على المرأة وقاومت المرأة كل ذلك حتى أصبحت بارقة أمل لحرية جميع الشعوب المضطهدة كما أصبحت مقاومة المرأة تعريفاً لثورة العصر وهوية جديدة لها".

قامشلو

وفي السياق نفسه نظم مؤتمر ستار محاضرة عن يوم الثامن من آذار يوم المرأة العالمي في بلدة كرباوي التابعة لمدينة قامشلو وذلك في مدرسة حسن علي.

وشارك في المحاضرة نساء ورجال من المكونات الكردية، العربية، السريانية في البلدة بالإضافة إلى القرى والبلدات التابعة لها مثل بلدة كيظة، البو دويل، وطوطية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء المحاضرة من قبل الإدارية في مجلس عدالة المرأة حنيفة محمد التي باركت يوم الـ 8 من آذار على جميع النساء في شمال شرق سوريا وجميع النساء المقاومات في وجه الاحتلال والفاشية وقالت " إن الـ 8 من آذار هو يوم النضال والمقاومة ضد الذهنية الذكورية الرأسمالية".

واختتمت المحاضرات بالتعهد على السير على خطا الشهيدات حتى تحرير كافة المناطق المحتلة في شمال شرق سوريا وحصول المرأة على كامل حقوقها.

)كروب/ل)

ANHA