على الرغم من كونه مشكلة عالمية في الحقيقة، إلا أنه يُسعى إلى إظهار خطر داعش على أنه مشكلة محلية. فنتيجة تقاعس القوى الدولية حاول المرتزقة خلق أزمة أخرى في شمال وشرق سوريا.

أكثر من ١٢ ألف مرتزق من مرتزقة داعش الموجودين في المنطقة هم رعايا 50 دولة مختلفة. وقد كشفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جدية الموقف وخطورته عدة مرات ودعت إلى محاكمة المرتزقة وأسرهم.

لمحاكمة مرتزقة داعش الموجودين في شمال وشرق سوريا قُدّمت أمثلة من أفريقيا واليابان والعديد من الأماكن الأخرى. إلّا أنّه وعلى الرغم من كل المحاولات، لم يقم المجتمع الدولي باتخاذ أي خطوة ملموسة في هذا الصدد.

وتستمر دعوات الاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية لإنشاء محكمة للمرتزقة.

من جانبها، أيضاً وجّهت النائبة في برلمان الباسك أويهانا أتشي باريتا الدعوة ذاتها وتحدثت لوكالتنا عن هذا الموضوع.

تم الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لأول مرة في ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢١، من قبل البرلمان الكتالوني بأغلبية الأصوات، ويستعد برلمان الباسك أيضاً للاعتراف بها. فقد أوضحت البرلمانية الباسكية أويهانا أتشي باريتا أنهم يسعون إلى اعتراف برلمان الباسك بالإدارة الذاتية، وقالت "إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ذات شرعية اجتماعية وهي بحاجة للشرعية المؤسساتية".

مبيّنة أن الهجوم الأخير في الحسكة وقع نتيجة الدعم المحدود للقوى الدولية، وقالت "ليتم إنهاء هذا الخطر يجب أن تؤدي القوى الدولية مسؤوليتها وتناقش هذه القضية المشتركة".

"سوف ندعم نضالهم دائماً"

أويهانا أتشي باريتا حيّت مقاومة شعب شمال وشرق سوريا، وأشارت إلى نضال الإدارة الذاتية، وقالت "نحن كقوة مناضلة، ندرك أهمية صنع القرار وإدارة السياسة إلى جانب الرأي العام وبمشاركته. سوف ندعم نضال الإدارة الذاتية على الدوام وسوف نبقى إلى جانبها".

"يجب إنشاء محكمةٍ دوليةٍ فوراً"

قالت أويهانا أتشي باريتا إن هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، وقع نتيجة الدعم المحدود للمجتمع الدولي، وتابعت "من الآن فصاعداً يجب أن تؤدي القوى الدولية وكل الأطراف مسؤوليتها".

كما ذكرت أويهانا أتشي باريتا أن قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية حاربتا داعش من أجل البشرية جمعاء، لكن لم تقم أي دولة باستعادة مواطنيها من المرتزقة المعتقلين أو أسرهم. وأوضحت أنه حان وقت تولي كل طرف مسؤولياته، وقالت: "يجب إنشاء محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المرتزقة في أسرع وقت ممكن. من المهم جداً أن تتمكن هذه المحكمة من مناقشة المسؤولية المشتركة".

"نحن مؤيدون للاعتراف وداعمون للمكانة السياسية"

أشارت أويهانا أتشي باريتا إلى أنّه يجب الاعتراف بالإدارة الذاتية دولياً، وقالت: "بقدر ما تأتي الشرعية من المواطنة الأصلية، يجب خلق فرص التحالفات والعلاقات الدولية في هذا العالم في ظل العولمة. من الممكن الاعتراف ببرلمان تكون فيه عملية اتخاذ القرار بالأغلبية. إنّ الاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هو مطلب المنظمات المختلفة والحركات المحلية أيضاً. نحن مؤيدون للاعتراف السياسي وداعمون له".

"هناك حاجة للشرعية المؤسساتية"

ولفتت أويهانا أتشي باريتا الانتباه إلى التهديدات التركية لإسبانيا عقب اعتراف البرلمان الكتالوني بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتابعت قائلة: "من الواضح أنّ الدبلوماسية التركية تعمل على معاداة الكرد أينما وُجدت".

وذكرت أويهانا أتشي باريتا أنه عند اعتراف برلمان الباسك بالإدارة الذاتية سوف تُفتح سبل العمل المؤسساتي المشترك، وأضافت: "إنّ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تتمتع بشرعية اجتماعية تحتاج إلى شرعية مؤسساتية. نحن في تجمّع (EH Bildu) نعمل على أن يعترف البرلمان الباسكي بالإدارة الذاتية".

(ر)

ANHA