يصادف الـ 9 من تشرين الأول الذكرى السنوية الـ 25 لنسج خيوط المؤامرة الدولية التي أبرمت بحق القائد عبد الله أوجلان، حيث خرج في 9 تشرين الأول عام 1998 من سوريا. وبالتزامن مع اقتراب هذه الذكرى أدلى أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، ببيان إلى الرأي العام.

البيان قرئ أمام مركز الثقافة والفن في ناحية تل براك، من قبل عضوة المركز سميرة عيسى، بحضور أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وأكد أن المؤامرة الدولية لاتزال مستمرة بانتهاك صارخ لكافة القيم الإنسانية والأخلاقية من خلال ممارسات لم يشهد لها التاريخ: "مارست الدولة التركية خلال فترة أسر القائد عبد الله أوجلان وحتى يومنا هذا كافة أنواع وصنوف التعذيب الجسدي والنفسي على القائد، محاولين كسر إرادة القائد، لكنهم فشلوا بالرغم من كل الممارسات".

وأوضح البيان: "إنّ القائد والشعب المرتبط به فكرياً مازال مستمر في نضاله ضد الفاشية، بالتوازي مع التأثير المباشر لصحة وأحوال القائد على الشعب فله تأثير آخر على القوة الديمقراطية والاشتراكية والثورية".

أشار البيان إلى أن: "النضال في سبيل تحرير القائد ليس مقتصراً على الشعب الكردي فقط، وإنما هي قضيتنا جميعاً، فبدون القائد لن يكون هناك سلام في العالم ولن نستسلم أبداً حتى ينال قائدنا حريته الجسدية".

(ع ع/أ ب)

ANHA