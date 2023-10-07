أدى احتلال دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها لمدينة سري كانيه إلى تهجير أكثر من 150 ألف شخص من المدينة، انتشروا في مناطق مختلفة ضمن إقليم الجزيرة، ومنهم ضمن إقليم الفرات.

ويبلغ عدد الكرد المتبقين الآن في مدينة سري كانيه نحو 50 شخصاً، جلّهم كبار السن، وعدد المسيحيين 7، أما بالنسبة للإيزيديين فلم يعد لهم وجود هناك، حيث كانوا يتوزعون ضمن 16 قرية، وسط تهجير تام للشيشان وباقي الطوائف الموجودة ضمن المدينة، وذلك استناداً إلى آخر إحصائية نشرتها وكالتنا في 13 آب 2023.

في السنوية الـ4 لاحتلال سري كانيه، مراسلة وكالتنا تواصلت مع عدة أشخاص ممن بقوا داخل مدينة سري كانيه، أكدوا على سوء أحوالهم وطالبوا بتحرير المنطقة وإعادة الأمن والاستقرار إليها.

المواطنون الذين تم التواصل معهم رفضوا الكشف عن أسمائهم حرصاً على سلامتهم، قالوا: "منذ احتلال مدينة سري كانيه من قبل المحتل التركي، نعاني كثيراً على مختلف الصعد، ونتمنى عودة الإدارة الذاتية لإعادة مقومات الحياة لنا، ولننعم بالأمن والسلام والاستقرار كما كنا في السابق".

وأشار المواطنون إلى أنه: "عندما كانت الإدارة الذاتية موجودة هنا كنا في نعيم، الآن نحن مجبرون على قبول ما يفرضه الاحتلال التركي ومرتزقته علينا، شئنا أم أبينا لا يوجد منفذ آخر".

اليوم الذي أنهى السلام

ووصف المواطنون يوم احتلال سري كانيه من قبل الاحتلال التركي باليوم الأسود، لأنه أنهى السلام في حياتهم وانتزع استقرارهم وأمنهم.

وعن الظروف المعيشية داخل المدينة أوضحوا: "نواجه صعوبات كبيرة في تيسير أمورنا المعيشية واليومية، في ظل الغلاء الفاحش في المدينة وعدم توافر فرص العمل، دون وجود وارد معيشي لتحسين ظروفنا".

"متمسكون بأرضنا ولن نتخلى عنها"

المواطنون المتبقون في مدينة سري كانيه أوضحوا: "أن القاطنين في المدينة غير راضين عن هذه الحال، لكنهم متشبثون بأرضهم ومدينتهم ومتمسكون بها، ويرغبون بعودة الإدارة الذاتية إليها بعد تحريرها".

"رغبتهم بعودة الأمن والأمان"

وأكد مواطنو سري كانيه على ضرورة عودة الأمن والأمان للمنطقة عبر تحريرها وإعادة تنظيمها من قبل الإدارة الذاتية، وقالوا: "بعودة الإدارة الذاتية تعود الحياة والأمن والأمان".

(م ح)

ANHA