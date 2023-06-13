استنكاراً لجرائم دولة الاحتلال التركي واستهدافها لمناطق شمال وشرق سوريا، وتصاعد هجماتها في الآونة الأخيرة، نظم مجلس الشباب بحزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة، اليوم، مظاهرة حاشدة، شارك فيها المئات من أهالي الرقة وطالبوا من خلالها الأمم المتحدة والقوى الدولية بالتحرك وردع دولة الاحتلال التركي.

وتجمّع المئات من الأهالي وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء من حزب سوريا المستقبل وشبيبة الرقة واتحاد المرأة الشابة وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية في مدينة الرقة، أمام حديقة 7 نيسان وسط المدينة، رافعين يافطات كتب عليها "شهداؤنا رمز ثورتنا مصدر عزتنا قوات سوريا الديمقراطية قاهرة للإرهاب".

انطلقت المظاهرة إلى دوار النعيم، وسط ترديد هتافات "لا للاحتلال التركي"، "يسقط يسقط أردوغان"، "وتل أبيض حرة والمحتل يطلع برا"، "لا للهجمات التركية على مناطق وشمال شوريا"، "ولا لقتل الأطفال".

ولدى وصول المظاهرة إلى دوار النعيم، تحولت إلى وقفة احتجاجية، وقف المشاركون فيها دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرئ بيان من قبل الناطقة باسم مجلس الشباب بحزب سوريا المستقبل، فضة المشلب، جاء فيه: "إن مسيرتنا هذه هي خطوة على درب الحرية والكرامة وإننا كشباب حزب سوريا المستقبل نحمل بين أيدينا تاريخنا وماضينا منارة على طريق النضال ونسير بخطوات موزونة نحو تحقيق النصر وسلاحنا في معركة تحقيق السلام المستدام التنظيم الديمقراطي والذي يعتبر القوة الواعية الحامية للشعب".

وأكد البيان: "كلما كان المخاض عسيراً كلما تولدت لدينا الطاقة والتصميم والإرادة على تحقيق النصر، إننا نتحدى خيار القوة الذي ما زال هو نهج الدولة التركية التي تتغول بخياراتها الاستبدادية والاجرامية وما زالت مسخرات القتل وفوهات المدافع تتوق لأجساد أطفالنا لتمزقها إلى أشلاء".

وأوضح البيان: "لقد مللنا قصص المجتمع الدولي وحكاية حقوق الإنسان هذه الألحان التي على وقعها يقتل الإنسان إن الجرائم الوحشية والمهينة وإرهاب الدولة من قبل النظام التركي عرّت المجتمع الدولي ووضعته في خانة الشريك والمتآمر على شعوب تناضل من أجل الحرية والكرامة في والسلام المستدام".

ونوّه البيان: "إن شعب منطقتنا يتعرض لأشرس الهجمات، وذلك على كافة الصعد وإن إغلاق المعابر والحصارات الظالمة ما هي إلا جرائم حرب هدفها إبادة الإنسانية والإنسان وإطفاء شعلة الحرية".

وطالب البيان: "أوقفوا الإبادات نحن شعب لا يركع إلا لقدسية الأرض ولن تتوقف مسيرتنا السلمية حتى تحقيق أهدافنا المشروعة في بناء مستقبل يليق بشعبنا المعطاء المكافح وبناء سوريا المستقبل سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية بتنوعها الحضاري وإرثها التاريخي المجيد".

واختتمت المظاهرة بترديد شعارات تؤكد رفض أهالي الرقة لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، منها "لا للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا"، "لا لقتل الأطفال".

(أم/خ)

ANHA