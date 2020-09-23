وتستمرّ فعاليات مهرجان ليلون الدولي للأفلام في يومه الثالث بعرض الأفلام المشاركة في المهرجان وسط مشاركة حاشدة من قبل الأهالي.

وقد عرضت في مخيّم المقاومة (برخدان) مجموعة من الأفلام بين طويل وقصير والتي تمحورت حول موضوعات مختلفة منها السلطة والمقاومة وبعضها عن المشاكل من خلق البشرية كعدم الاهتمام بالمياه.

فيلم مهمة الماء Mision H2o للمخرج السينمائي هايدك تشون هي موك

فيلم الرسوم المتحركة، المنشأ في هونغ كونغ بفنزويلا ومدته 1:30:00، ويتحدّث الفيلم عن انقطاع الماء بشكلٍ مفاجئ في إحدى المناطق ممّا يتسبّب بأزمات ومشاكل تدفع بالأهالي إلى مظاهراتٍ لإدراكهم بأنّ مصيرهم مرتبط بوجود الماء. فيكون الحل بيد مجموعة من الأطفال يبحثون عن سبب الاختفاء المفاجئ للماء فيتوصّلون إلى أنّ النظام العالمي المهيمن وراء هذه الأزمة. يشير الفيلم إلى أنّ العالم في السنوات المقبلة ستكون حروبه من أجل الماء، وأهمّية الماء.

فيلم the 1% للمخرج السينمائي جوستا فو كوليتي

منشأ الفيلم في أمريكا ومدّته 30:00 دقيقة، والفيلم يتحدّث عن هيمنة 1% من سكّان العالم على باقي سكّان الأرض، الذين حكموا منذ الأزل وحتّى يومنا الراهن ولكن بأساليب مختلفة، كسيطرة السلطة على البلاد.

فيلم الجبل الأحمر the red mountain للمخرج اللبنانيّ كامل حرب

منشأ الفيلم في لبنان، ومدته كانت 14:40 دقيقة، تحدّث الفيلم عن منع الأطفال من الذهاب إلى الجبل الأحمر، فكلُّ من يصعد الجبل يصبح في عداد المفقودين أو لقمةً سائغة للذئاب. (المقاومة).

فيلم كلمة المرور password للمخرج حسن محتاري

الفيلم أُنشئ في إيران، ومدّته 1:00 دقيقة، الفيلم ألقى الضوء على العبارة التي تطلب كلمة السر عند الدخول إلى أيّ ملفّ، باستطاعة الإنسان أن يختار بكبسة الحرب والدمار أو الحبّ و السلام.

فيلم الخطوة step للمخرج أجاي براكاش غوغار

أُنشئ الفيلم في الهند، ومدّته كانت 00:49 دقيقة، أظهر الفيلم بأنه من خلال جهدٍ قليلٍ جدّاً (خطوة صغيرة) قد نتمكّن من جعل عالمنا أجمل.

فيلم أمم مثلك Nations lik you للمخرج السينمائي رامي الجابري

أُنشئ الفيلم في مصر ومدته 6:48 دقيقة، يشير الفيلم إلى الرفق بالحيوان، ويتمحور حول قصّة طفلين في عمر عشر سنوات يجيبان على بعض الأسئلة حول حبّهم للمأكولات اللّحمية، ومن أين يأتيان بهذا اللّحم ليتناولاه.

وفي مخيّم سردم تمّ عرض 6 أفلام بين قصير وطويل، تدور موضوعاتها حول المشاكل الاجتماعية والحرية وحول أفكار تنظيم داعش المتشدّدة.

فيلم شاهين shanin للمخرج سالار طهراني

وأُنشئ الفيلم في إيران، ومدّته 1:35:00، وتحدّث الفيلم عن رجل اسمه شاهين في الأربعين من عمره يعملُ شرطيّاً، يعيشُ مع زوجته، دائم الشكّ بسبب ظروف عمله. زوجته امرأةٌ متخرّجة من كلية الفنون تقوم بالرسم في المنزل بسبب مزاج زوجها. في كل ليلة يمرُّ شاهين بأحداثٍ متعبة ومرعبة. ( الشكّ )

فيلم الحلم العام general dream للمخرجين السينمائيين ديف لوجيك ، ليندا هيكيت

وأُنشئ الفيلم في ألمانيا، ومدّته 7:00 دقيقة، ويدور الفيلم حول قصة أربعة أشخاص من الفئة الشابة من بلدانٍ مختلفة يرغبون بالهجرةِ إلى بلاد الغربة لأسبابٍ تتعلّق بالاعتقالات والاقتصاد والحرب والدين، يستيقظون فجأةً في مبنى كبير مصنوعٍ من الزجاج يبحثون عن طريقٍ للخروج منه فيصلون إلى الطابق العلوي ليجدوا أنّ ما يبحثون عنه " الحرّية " لا تتوفّر حتى في بلاد الغربة.

فيلم أفضل جائزة best prize للمخرج وحيد كفري

وأُنشئ الفيلم في العراق، ومدّته 10:00 دقيقة، مخرج يشارك في مهرجان بغداد السينمائي فيحصل على جائزة أفضل مخرج، في طريق العودة إلى كردستان يلقى الجميع حتفه على يد تنظيم داعش بعد كسر الجائزة، لأنّ الفن عندهم من المحرّمات.

فيلم الجلاد angmanللمخرج السينمائي جوزيف فواز

أنشئ الفيلم في إيرلندا، ومدّته 1:00 دقيقة، وروى الفيلم بأنّه عندما يكون ولي الأمرِ مستبداً (السلطة) في يوم المغفرةِ لا يجدُ من يغفرُ له .

فيلم البرزخ للمخرج حسين حسام

أُنشئ الفيلم في مصر ومدته 13:12 دقيقة، ويتحدّث عن الحياة الفاصلة بين الموت والحياة (البرزخ) يجلسُ الشاب مترقّباً دوره ليغادر إلى الآخرة، ولكن قبل العبور عليه أن يجيب على بعض الأسئلة. الفيلم يشيرُ إلى أنّ حرية الرأي والتعبيرِ في الحياة في ظلّ هيمنة السلطة يلحقُ بصاحبه الأذى لدرجة تفقده رغبة العودة إلى الحياة مرة أخرى.

فيلم معجزة مجنحة winged miracle للمخرجة السينمائية زهرة ميرزا

أنشئ الفيلم في أذربيجان، ومدته 7:35 دقيقة، ويعبّر الفيلم عن الحرية، فيتحدّث الفيلم عن قصة فتاةٍ ترغبُ بزيارة والدها في السجن، وفي كلّ مرّة تحملُ صورة مرسومة (عصفور في قفص) كهدية لوالدها فيرفض الضابط زيارتها لأبيها، وفي آخر مرّة تقوم برسم رسمةٍ أخرى (شجرة) فيسمح الضابطُ لها بزيارةِ أبيها.

(كروب/إ)

ANHA