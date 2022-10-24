حضر الندوة التي عُقدت ضمن قاعة الاجتماعات في مبنى الإدارة المدنية في الطبقة، عدد من الإداريات ضمن لجان المجلس التنفيذي، بالإضافة لعضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، استهلت الإدارية في المكتب القانوني التابع للمجلس التنفيذي في الطبقة، فداء العبد لله، الندوة بشرح محاورها التي تضمنت مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وقالت: "يحمي القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو الذين كفّوا عن المشاركة فيه، كما يحمي المنشآت والممتلكات التي ليس علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية".

وشرحت، فداء العبد الله، النطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني، وأضافت: "يقصد بالنطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني تحديد الفئات أو الأشخاص الذين يتمتعون بحماية القانون الإنساني أثناء النزاع المسلح، ويطلق عليهم مصطلح "الأشخاص المحميون" أو "الفئات المحمية".

بدورها، أوضحت رئيسة لجنة المرأة في الطبقة، ولاء الناجي، القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني، وقالت: "يفرض القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتنازعة عدة قواعد يجب الالتزام بها أثناء سير العمليات العسكرية، وهي مجموعة من القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف".

وتابعت: "تحمي هذه القواعد الأشخاص والممتلكات، وتحصر استخدام القوة والعنف أثناء حدوث النزعات المسلحة، بما يفضي إلى حماية ورعاية الأشخاص المدنيين غير المشاركين في العمليات العسكرية".

وفي الختام، فتح باب الحوار وطرح الآراء أمام الحضور، وذلك لمناقشة محاور الندوة.

(ع ص/ي م)

ANHA