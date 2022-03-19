تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار رودين عيسى لوكالتنا بمناسبة عيد نوروز.

وأوضحت أن التفاف النساء حول 8 آذار سيؤثر في نوروز أيضاً، وقالت: "ستحتفل المرأة بنوروز بروح المقاومة".

كما أشارت رودين عيسى إلى نوروز ٢٠٢٢، قائلة: "لقد بنى القائد آبو نوروز بالمقاومة، وكان هؤلاء الأشخاص الذين أحرقوا أنفسهم متأثرين بفكره وفلسفته، منهم مظلوم دوغان الذي نعتبره كاوا العصر وزكية آلكان، وراهشان، وبيريفان، وروناهي وسما يوجا. ولهذا نحن نحتفل بنوروزنا بالدعوة إلى تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو".

وكشفت رودين عيسى عن رسالتهن في نوروز ٢٠٢٢وقالت: "رسالتنا هي كالتالي؛ المرأة الحرة تكون بقائد حرّ ومجتمعٍ حر. هدفنا الأساسي هو تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو؛ لأن حرية المرأة مرتبطة بحرية القائد آبو".

ودعت الإدارية في مؤتمر ستار جميع النساء إلى المشاركة في احتفالات نوروز ٢٠٢٢ بروح مقاوِمة، وقالت: "تشارك نساء مختلف المكونات في شمال وشرق سوريا باحتفالات نوروز إلى جانب المرأة الكردية".

(ر)

ANHA