استنكرت الحركة الشيوعية الثورية، اليوم، عبر بيان إلى الرأي العام، قُرئ أمام دوار الشهداء الأمميين في مدينة قامشلو، الممارسات العنصرية في أمريكا وتركيا بحقّ الشعوب، وأوضحت بأنّ النضال ضد الذهنية الرأسمالية حقّ مشروع.

ورفع المشاركون خلال إدلاء البيان صور الشاب الكردي باريش جاكان والأمريكي جورد فلويد، الذين قتلا بدوافع عنصرية، وقُرئ البيان من قبل عضوا الحركة زيلان دستان وعلي شير قاسم.

وجاء في نصّ البيان: " في جميع أنحاء العالم، الرأسماليون يلوّثون ويسمّمون العالم كلّه، وينتقلون إلى مكان لا يمكنك العيش فيه، وبهجوم كبير دمّروا كل شيء، ومن أجل مكاسبهم يصنعون الحروب أكثر".

وبيّن البيان أنّ الرأسماليّين والدول الاستعمارية يقومون بارتكاب المذابح وعمليات الإبادة الجماعية، حيثُ نوّه: "تاريخ الدول الاستعمارية هو تاريخ العنصرية والإبادات الجماعية، حيث ارتكبوا إبادة بحقّ الكرد، والأرمن، السريان، والرومان، واستعمروا ترابنا".

ولفت البيان إلى الممارسات العنصرية التي تقوم بها الدول الرأسمالية، بالقول: "تم قتل شاب اسمه جورج فلويد من قبل بوليس عنصري في المنطقة الأميركية مينابوليس، الدولة الأميركية التي الرأسمالية التي تدعي بأنها دولة الأحرار، هي في الحقيقة تحتضن العنصرية، وهي الدولة الرأسمالية التي بنيت على دم الشعوب الأصلين، هذه الإبادة العنصرية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة أيضاً، يجب على الحكومة الأميركية أن تطالب بالعدالة على هذا الموضوع.

واوضح البيان: "نحن نساند مقاومة حقوق الشعوب السوداء البشرة، ونحن من روج آفا، من تراب الثورة نحيّي جميع الأشخاص في الشوارع الأمريكية الذين يقاومون من أجل المساواة والعدالة، من أجل الحرّية، عندما تقاومون ضدّ ظلم العنصرية، يكبر أمل شعوب العالم المضطهدة".

ولفت البيان إلى أنّ هجوم العنصرية ليس فقط في أمريكا: "تركيا اليوم تمارس العنصرية ضدّ الكرد والعرب، والأرمن، والسريان، والجركس، فقبل أسبوع في عاصمة تركيا أنقرة تم قتل الشاب الكردي باريش جاكان فقط لأنّه كان يستمع إلى الأغاني الكردية من قبل العنصرية الفاشية، وتمّ اعتقال الرؤساء المشتركين للبلديات واعتقال البرلمانيين".

وبيّنت حركة الشيوعية الثورية أنّ النضال ضد العنصرية حقّ مشروع، ويجب أن ينتفض جميع شعوب العالم ضد هذه الذهنية.

(هـ ح- س ب/أ ب)

ANHA