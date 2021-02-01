تنديدًا بالجرائم التركية ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" المتكررة في مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال، نظم مجلس ناحية العريشة تظاهرة، اليوم الإثنين.

وتجمّع المتظاهرون أمام بلدية الشعب في الناحية التي تبعد30 كم جنوب الحسكة، استنكروا فيها الصمت الدولي الذي أفسح المجال لإجرام الفاشية التركية ومرتزقتها.

التظاهرة التي جابت شوارع الناحية، وتوقفت في ساحة المجلس المدني فيها، حمل فيها المتظاهرون أعلام قوات سوريا الديمقراطية ولافتات تبيّن إجرام المحتل التركي، كتب فيها: "لا للاحتلال العثماني الجديد على شمال العراق وليبيا وسوريا"، وأخرى تدل على مقاومة شعوب المنطقة، كما حملوا صورًا مكتوب عليها عبارات تفضح المجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين وأطفالها.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، الإداري في مكتب الشدادي رأفت الدرويش، وقال: "تجدد تركيا بشكلٍ يومي اعتداءاتها على أراضي شمال وشرق سوريا، وترتكب جرائم بحق الإنسانية وتهدد أمن واستقرار المنطقة وشنكال وسط صمت دولي مخيب للآمال".

وأضاف الدرويش: "خروجنا اليوم في هذه التظاهرة، رسالة موجهة إلى أردوغان ومرتزقته، بأننا شعب صامد ولن نتخلى عن مبادئ ومكتسبات ثورتنا، وسنقاوم حتى تحقيق النصر".

وأشار الدرويش في كلمته، إلى أن شعوب ومكونات شنكال هي أيضًا من قاومت الإرهاب الداعشي وضحت بمئات الشهداء لتنال الحرية.

وأردف قائلًا: "نحن شعوب شمال وشرق سوريا نقف صفًّا واحدًا مع شنكال في وجه تركيا ومرتزقتها، والمخططات التي تحاك لإعادة احتلالها أو تسليمها للحكومة العراقية".

فيما شددت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية العريشة، رجاء الصالح، أنهن وبمقاومة الشهيدات هند الخضير وسعدة الهرماس وشهيدات الحرية مستمرات "ولن تثني الاعتداءات التركية وإجرام مرتزقة داعش من عزيمة المرأة الحرة".

وأضافت "المرأة هي الدرع الحصين الذي تعجز تركيا وداعش وغيرها عن كسره، وستكون المرأة الرائدة في النضال والمقاومة حتى تتحرر كافة مناطقنا من رجس الإرهاب".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تحيي مقاومة المرأة الحرة والشعارات التي تحيي الشهادة والشهيد، وكذلك العبارات المنددة بسياسة وإجرام الاحتلال التركي.

(ب د/هـ ن)

ANHA