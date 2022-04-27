تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على جنوب كردستان بمشاركة من الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ 17 نيسان الجاري، وبالتزامن من ذلك كثفت من قصفها لمناطق شمال وشرق سوريا، وسط صمت دولي.

وأدان رئيس مجلس الفرات بريف دير الزور الشرقي عبد الرحمن الدغيفج الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وهجماتها على جنوب كردستان.

وتابع الدغيفج: "إن هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وعلى جنوب كردستان ما هي إلا دليل على تآمرها وأعوانها على مشروع الأمة الديمقراطية".

مضيفاً: "مشروع الأمة الديمقراطية هو لجميع الشعوب ومبني على إخوة الشعوب ولا يستثني أي مكون إن كان عربياً أو كردياً أو أشورياً سريانياً".

واختتم الدغيفج حديثه بالقول: "نحن أبناء ريف دير الزور الشرقي نؤكد دعمنا لقوات سوريا الديمقراطية ونشكرها على البطولات التي بذلتها في سبيل تحرير أراضينا من مرتزقة داعش".

وبدوره قال الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في ريف دير الزور الشرقي، حاتم الكحيلان إن تزامن هجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان مع بناء حكومة الكاظمي لجدار فصل عنصري بين روج آفا وشنكال، يهدف إلى عزل مكونات المنطقتين عن بعضهما البعض والقضاء على الإدارة الذاتية في شنكال.

وأضاف: "نحن في ريف دير الزور الشرقي ندين ونستنكر الهجمات التي حصلت على شمال وشرق سوريا وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان".

وأكد الكحيلان دعمهم "قوات سوريا الديمقراطية ومشروع الأمة الديمقراطية ونؤكد أننا سنواصل السير على خطا الشهداء لتحقيق الحرية لكافة الشعوب المضطهدة".

(كروبك)

ANHA