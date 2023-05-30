في 28 أيار الجاري، أُجريت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، وانتُخب فيها قاتل الكرد، رجب طيب أردوغان مرةً أخرى.

وكان رئيس وزراء إقليم جنوب كردستان، مسرور البرزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان البرزاني من أوائل الأشخاص الذين هنأوا أردوغان.

وأعربت أسر شهداء من عفرين، هُجّرت إلى مقاطعة الشهباء منذ أكثر من 5 أعوام؛ بسبب هجوم دولة الاحتلال التركي واحتلالها لعفرين، لوكالتنا عن رأيها بهذا الخصوص.

"فلتكف عن الخيانة"

ذكرت والدة الشهيد غرزان، أمل قهرمان، أن عائلة البرزاني أظهرت بموقفها هذا، خيانتها للشعب الكردي مرة أخرى وقالت: "الدولة التركية عدوة لنا وتقتل الشعب الكردي منذ سنوات. فلتكف عائلة البرزاني عن الخيانة. دعم عائلة البرزاني لأردوغان يجرحنا، فلتكف عن خيانة شعبها".

"تهنئة على الإبادة"

وأشار والد الشهيدة شيلان، حسن بركو، إلى أن تهنئة مسرور البرزاني ونيجيرفان البرزاني لأردوغان أمر مخجل، قائلاً: "تهنئة أردوغان هي تهنئة على إبادة الكرد، فهل تتم تهنئته على استخدام الأسلحة الكيماوية في جبال كردستان أم على احتلال عفرين؟ لقد أصبحت الخيانة جزءاً لا يتجزأ من كيانهم".

أوضح بركو: "يعتبر نيجيرفان ومسعود البرزاني وجود أردوغان على رأس الحكم وجوداً لهما، كما يعتبران هزيمته هزيمة لهما. ونحن لا نقصد بكلامنا هذا أهالي باشور بل عائلة البرزاني. فأهالي باشور واعون ويعلمون ما الذي يجري، لكن يد عائلة البرزاني ملطخة بدم الكرد، ولن يقبل الشعب الكردي بهذه الخيانة".

"لقد شربوا من مياه تركيا"

وذكر عارف سيدو، شقيق الشهيدين ريزان وخلات، مقولة "عدو الآباء والأجداد لا يمكن أن يصبح صديق الأبناء" وأكد: "من لا يعرف عدوه، ويقول أنا كردي ولكنه يخون شعبه، يشوه سمعة الكرد وهذا ما تفعله عائلة البرزاني، الكردي هو من يلتزم بالقضية الكردية بصدق".

وأشار سيدو إلى أن البرزانيين شربوا من مياه تركيا ولا يستطيعون التراجع عن الخيانة، وأكد: "سنواصل النضال ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الضغوط والصعوبات".

(ر)

ANHA