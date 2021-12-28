ويستمر اعتصام أمهات الشهداء لليوم الـ 85 للمطالبة بجثامين أبنائهن من مقاتلي الكريلا الذين راحوا ضحية خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد كمين خليفان في الـ 28 والـ 29 من شهر آب الماضي؛ وسط تعنت الديمقراطي الكردستاني ورفضه تسليم جثامين الشهداء.

وعن هذا الموضوع، استطلعت وكالتنا آراء عدد من أهالي حي الشيخ مقصود بمدينة حلب حول المطالبة بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، وأكدوا بأن الديمقراطي الكردستاني يخون الشعب لإرضاء العدو.

المواطن محمد بلال أوضح " رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء خيانة بحق ذوي الشهداء والشعب الكردي".

وأضاف بلال" بأن الشعب الكردي سينتفض في وجه الخيانة وسيستمرون بالبقاء على الحدود حتى تسليم جثامين الشهداء، وشدد "يجب أن يعلم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن المقاتلين الذين استشهدوا غدراً هم الذين دافعوا عن كردستان ويحمونها من الاحتلال الدولة التركية".

'يخون الكرد لإرضاء تركيا'

ومن جهتها استنكرت المواطنة حياة شيخو الممارسات اللاأخلاقية التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق الشعب الكردي، وقالت "منذ 85 يوماً والأهالي يعتصمون في معبر سيمالكا للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء، فهذه الممارسات لا تختلف عن ممارسات الاحتلال التركي والشعب أصبح يدرك ذلك".

وأكدت حياة على مساندة أهالي الشيخ مقصود لأمهات الشهداء "إذا طلب منا سنتوجه إلى الحدود للمطالبة بجثامين الشهداء معاً".

وتقول حياة شيخو " الديمقراطي الكردستاني يحارب ويخون شعبه لأجل إرضاء عدو الكرد ألا وهي الدولة التركية".

PDK' ينفذ مطالب العدو'

أما المواطن عمر محمد فقال "اغلاق معبر سيمالكا هدفه إيقاف المعتصمين المطالبين بتسليم جثامين الشهداء، لكن مهما فعل الديمقراطي الكردستاني الشعب سيواصل اعتصامه".

ونوه محمد" بأن الدولة التركية تخطط لضرب مكتسبات الشعب الكردي والديمقراطي الكردستاني هي الجهة المنفذة، وقال "إغلاق هذا المعبر كان من أحد مطالب الدولة التركية والديمقراطي الكردستاني نفذ مطالبها، بدلاً من أن ينفذ مطالب شعبه وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم".

(مـ)

ANHA