جاء ذلك خلال بيان، رداً على ما تتعرض له شمال وشرق سوريا من هجمات شبه يومية، وآخرها على ناحيتي زركان وتل تمر يوم أمس، وكذلك هجمات الإبادة على باشور (جنوب كردستان).

قرئ البيان في مركز مجلس المقاطعة، من قبل نائب الأمين العام لحزب المحافظين أكرم محشوش، بمشاركة عدد من ممثلي عشائر المدينة في مجلس الأعيان.

وأدان مجلس أعيان الحسكة عبر بيانه، هجمات دولة الاحتلال التركي على الأراضي السورية والعراقية واحتلال أجزاء منهما، وقال: "نحن السوريون، نأمل من الدولة العراقية والدولة السورية الوقوف إلى جانب شعوبها ضد الاحتلال التركي المخالف لأخلاق الإنسانية والتعدي على دول الجوار بحجة ضمان الأمن القومي التركي".

ودعا المجلس "الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والشرفاء في العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم اتجاه الشعوب الآمنة وضمان حرية الشعوب من الاعتداءات التركية واحتلالها لأراضي الجوار والهجمات العسكرية التي تشنها بالأسلحة الثقيلة، وما تنتجه من تدمير للبنية التحتية وقتل المدنيين وتهجيرهم والتغيير الديمغرافي للمناطق التي تم احتلالها".

(كروب/أم)

ANHA