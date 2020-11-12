وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة الفعاليات التي تُنظم تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، المصادف 25 تشرين الثاني.

وحضرت المحاضرة طالبات في المرحلة الثانوية من عدة مدارس في مدينة قامشلو.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدثت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة روناهي حسن وتطرقت إلى آثار تزويج القاصرات من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية.

وبيّنت روناهي: "أن تزويج الفتيات القاصرات يمنعهن من الذهاب إلى المدرسة، ويحرمن من التعليم بسبب المستقبل الأسري لأداء مسؤولياتها المنزلية ورعاية الأطفال".

وقالت روناهي إن لزواج القاصرات (الفتيات في عمر صغير) عواقب على البنية البدنية لدى المرأة بسبب الحمل ومضاعفاته، مضيفة أن "كل هذه الآثار السلبية ناتجة عن العادات والتقاليد والذهنية الذكورية للمجتمع".

ودعت روناهي حسن، خلال المحاضرة، الشابات والطالبات إلى الاعتماد على أنفسهن واختيار الطريق الصحيح في الحياة.

(ه ع/س و)

ANHA