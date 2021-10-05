يصادف اليوم 5 أيلول / سبتمبر الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد المناضلة والفدائية آرين ميركان، التي استشهدت أثناء هجمات مرتزقة داعش على كوباني عام 2014، حيث كانت عمليتها الفدائية النقطة الفاصلة في حسم نتيجة المعركة وبداية هزيمة داعش.

ولدت آرين ميركان، الاسم الحقيقي "دلارا كينج" في قرية ميركان أو قرية حسي التابعة لناحية موباتا في مقاطعة عفرين عام 1992م، وسميت باسم دلارا نسبة إلى المناضلة دلارا، التي استشهدت ضمن صفوف حركة حرية كردستان.

درست المناضلة آرين المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدرسة قريتها ميركان، وأنهتهما بتفوّق، ثم التحقت بصفوف حركة حرية كردستان في مطلع عام 2007.

ومع اندلاع الثورة في روج آفا وشمال وشرق سوريا في 19 تموز 2012، شاركت آرين ميركان في العديد من الفعاليات الوطنية، ثم انضمت إلى صفوف وحدات حماية المرأة التي أعلن عنها بشكل رسمي في 4 نيسان 2013.

تولّت آرين ميركان قيادة إحدى المجموعات المقاتلة في مقاطعة كوباني، ودافعت عن المقاطعة منذ أن بدأت المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا (جبهة النصرة، حركة أحرار الشام، داعش) بشن الهجمات على كري سبي/ تل أبيض وكوباني في الذكرى السنوية الأولى لثورة 19 تموز.

هجمات إبادة تستهدف الكرد

في إطار هجمات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الكردي، عقد اجتماع في العاصمة الأردنية عمان في الأول من حزيران عام 2014، حسب ما كشفته صحيفة اوزكور كوندم التي تصدر في باكور "شمال كردستان" وتركيا.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والسعودية وتركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني. وقيل حينها إن هجمات مرتزقة داعش على الموصل كان مخططاً لها لا سيما وأن المرتزقة دخلت الموصل بعد 7 أيام من هذا الاجتماع، وحصلت على الأسلحة الأميركية المقدمة إلى الجيش العراقي. وتبعه انسحاب مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني من شنكال، وفتح الطريق أمام داعش لشن الهجمات على شنكال في 3 آب 2014.

ولم يتوقف المخطط على هذه المناطق فقط، بل شمل أيضاً مدينة ربيعة في باشور كردستان على الحدود مع روج آفا. وكذلك بلدة جزعة الواقعة على الخط والتي تعتبر المدخل إلى مناطق إقليم الجزيرة.

فمدينة ربيعة كانت الطريق إلى تل كوجر ومنها إلى ديرك، حيث الحدود المصطنعة بين روج آفا وباكور كردستان. أما شنكال فهي تقع على نفس خط جبل كزوان "عبد العزيز" ومنها إلى كوباني. والمرحلة اللاحقة من المخطط القذر كان يتضمن شن الهجمات على كوباني.

هجمات 15 أيلول

في ليلة الـ 15 من أيلول، بدأ مرتزقة داعش بشن الهجمات على كوباني من ثلاث جهات - الجهة الرابعة كانت الحدود المصطنعة بين روج آفا وباكور - واستخدم المرتزقة مختلف أنواع الأسلحة الأميركية التي استولوا عليها في مدينة الموصل، وقبلها من الفرقة 17 في ناحية عين عيسى، إلى جانب الدعم الذي تلقوه من تركيا التي فتحت الحدود على مصراعيها أمام مرتزقة داعش لنقل السلاح والمرتزقة والجرحى.

ولأن جرائم الإبادة التي ارتكبها داعش بحق الإيزيديين كانت ما تزال مستمرة، سعت وحدات حماية الشعب والمرأة لإنقاذ وتأمين المدنيين في البداية، ومن ثم انتقلت إلى التصدي لهجمات المرتزقة التي كانت تستخدم الدبابات والمدفعية ومدافع الهاون، في حين كان مقاتلو ومقاتلات وحدات الحماية يدافعون بأسلحة خفيفة ومتوسطة (رشاشات – بي كي سي).

كان الجميع يقول إن المدينة لن تصمد يومين أمام جحافل المرتزقة والأسلحة الثقيلة التي استخدموها. لكن ذلك لم يتحقق بفضل المقاومة التي ظهرت منذ بدايتها. فمقاومة مدرسة سرزوري في الأيام الأولى من الهجمات وصمود 12 مقاتلاً ومقاتلة فقط بقيادة رودي عفرين وبيمان تولهلدان، لمدة 36 ساعة متواصلة ضمن القرية، وعدم سماحهم للمرتزقة باحتلالها، أكدت أن كوباني ليست كالموصل وغيرها من المدن التي سقطت خلال ساعات.

وعن مقاومة مدرسة سرزوري، وكيف تغير مسار المعركة بعد المقاومة البطولية للشهيدة آرين ميركان والمقاتلين والمقاتلات اللواتي سبقنها في تنفيذ عمليات فدائية ورفضوا الوقوع في يد العدو، اعتبرت الصحفية في وكالة أنباء هاوار، دجلة أحمد، العملية الفدائية للمناضلة آرين ميركان، استمرارية لمقاومة مدرسة سرزوري بقيادة بيمان كوباني وآيريش وزوزان، الذين أكدوا بأنهم لن يتراجعوا خطوة واحدة إلى الوراء والسماح للمرتزقة بالتقدم، واستمدت المناضلة منهم القوة لتنفيذ هذه العملية.

وأضافت الصحفية: "يمكننا أن نصف عملية الشهيدة آرين بأنها كانت نقطة الحسم وبداية هزيمة داعش، سبقها إلى ذلك المناضلات الشهيدات زوزان وريفانا ودستينا اللواتي رفضن الوقوع في يد العدو، وبذلن كل ما في وسعهن لإفشال هجمات داعش". وأكدت أنهم كانوا شهود على الهزيمة التي مني بها داعش بعد عملية آرين الفدائية، وكيف بدأ داعش بالتقهقر.

مشته نور وعملية آرين الفدائية

بعد حوالي 20 يوماً من المعارك الطاحنة في القرى الصغيرة لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المدنيين، وصلت المعارك إلى تلة مشته نور المُطلة على مدينة كوباني. لم تكن تلك المعارك عادية، فداعش كان يستميت للسيطرة على كوباني، فيما كانت وحدات حماية الشعب والمرأة تبدي مقاومة لا مثيل لها، ووصل الأمر بالمعارك بأن تحصل ضمن مساحات صغيرة لا يفصل فيها مقاتلو وحدات الحماية عن المرتزقة سوى أمتار قليلة.

المناضلة آرين، التي تحلّت بخصائص القيادة، وتولّت قيادة إحدى المجموعات المقاتلة في تلة مشته نور، كانت مصدر الروح المعنوية لرفيقاتها ورفاقها، ونظراً لاحتدام المعارك في التلة وشن داعش هجمات مكثفة على التلة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على كوباني لاحتلاله، قررت المناضلة آرين أن تنفذ عمليتها الفدائية أولاً لكسر شوكة العدو.

المناضلة آرين ميركان توجهت بسلاحها الفردي وعدة قنابل يدوية كانت بحوزتها إلى جموع مرتزقة داعش ونفذت عملياتها الفدائية، موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. آرين وجهت رسالتها للمرتزقة بأن كوباني صغيرة بمساحتها؛ إلا أن احتلالها من قبل المرتزقة غير ممكن.

لحظات ما قبل العملية الفدائية

وفي حديث عن عمليتها الفدائية، تحدثت المقاتلة كولان ساسون في وقت سابق لوكالتنا، عن تلك اللحظات وقالت: "المناضلة آرين كانت تتحلى بفكر وروح وطنية مترسخة، كانت يقظة وعالية الإحساس بالمسؤولية، كانت مؤمنة بفكر وفلسفة القائد أوجلان؛ وهذا ما دفعها لتكون صاحبة إرادة قوية وإصرار على المقاومة والتضحية بمعنويات عالية".

وتضيف "آرين كانت مصدر المعنويات لجميع المقاتلات والمقاتلين في جبهات الحرب، وحديثها المتواصل عن تاريخ النضال الكردي وملاحم سطرها مناضلون من حركة التحرر الكردستانية".

وتسرد كولان تلك اللحظات من المقاومة للمناضلة آرين ميركان في تلة مشته نور وهي في الخندق الأمامي تقاوم أشرس أعداء الإنسانية من جهة، وتحمي رفاقها من جهة ثانية.

وتتابع الحديث "قبل عدة ساعات من تنفيذ المناضلة آرين لعمليتها، كنا نقاوم بكل قوة مرتزقة داعش ونتصدى لجميع محاولاتهم في الهجوم على مركز المدينة، وقد نفدت لدينا الذخيرة. أرسلتني آرين لإحضار المزيد من الإمدادات، سرت عدة خطوات فسمعت صوت انفجار قنبلة يدوية. اعتقدت أن رفيقتي آرين قد استشهدت، عدت على الفور لكنني رأيتها مختبئة وراء حجر ووجهها المبتسم يغطيه الغبار. نادت باسمي وقالت لي: "تفقّدي المكان وكوني حذرة من رصاص المرتزقة". وعندما ألقيت نظرة على الجهة الأمامية كانت الرفيقة آرين قد ردعت الهجمة وكبدت المرتزقة خسائر كبيرة".

بعد ذلك بساعات، تصاب المقاتلة في وحدات حماية المرأة كولان في رأسها وتغادر ساحة المعركة لتلقي العلاج، لتبقى آرين ميركان وتواصل مقاومتها ضد مرتزقة داعش، إلى أن بلغت لحظة الحرية بروحها الفدائية.

بداية الطريق

هذه المقاومة التي أبدتها آرين ميركان والعشرات من المقاتلين والمقاتلات في وحدات حماية الشعب والمرأة، أصبحت المشعل الذي ينير طريق بقية المقاتلين، وبدأت الأيام تمر وداعش يتقهقر، ووحدات حماية الشعب والمرأة تستعيد زمام الأمور وتسيّر المعارك كيفما شاءت.

وبعد مرور شهرين من المقاومة، قالت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب في بيان: "لن تتحقق أحلام بعض الأطراف المحيطة، فكوباني لن تسقط أبداً وليس من الممكن أن تسقط، وستتحقق مقاومة القرن في كوباني، وستصبح كوباني مقبرةً لمرتزقة داعش، القضاء على داعش سيبدأ من كوباني، كل شارع ومنزل في كوباني سيصبح مقبرة لداعش، المقاومة تكبر في محيط كوباني وستهزم داعش".

وبعد مقاومة استمرت 134 يوماً حررت وحدات حماية الشعب والمرأة مدينة كوباني بشكل كامل من مرتزقة داعش، وبدأت بتحرير القرى الواحدة تلو الأخرى، لتصبح كوباني نقطة البداية لتحرير روج آفا وشمال وشرق سوريا من داعش نهائياً، وتكلل النضال بتحرير شمال وشرق سوريا من داعش بشكل كامل في آذار/ مارس عام 2019 والقضاء عليه جغرافياً.

مقاومة المرأة مستمرة

تذخر ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا بالأمثلة العديدة على مقاومة المرأة الكردية، فمن آرين ميركان وريفانا ودستينا وزوزان وشهداء مدرسة سرزوري وتلة دولي، إلى أفيستا خابور وبارين كوباني اللتين قاومتا الاحتلال التركي أثناء هجماته على عفرين مطلع عام 2018، إلى السياسية هفرين خلف التي اغتالتها تركيا ومرتزقتها في 12 تشرين الأول / أكتوبر عام 2019 أثناء هجمات تركيا على سريه كانيه وكري سبي، إلى بقية المقاتلات والقياديات في المجال العسكري والسياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي، اللواتي أصبحن مثالاً لنساء الشرق الأوسط وتأكيداً قاطعاً بأن ثورة روج آفا هي ثورة المرأة.

(ح)

ANHA