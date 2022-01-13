الشهباء

وتجمع العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية وممثلين عن الأحزاب السياسية لإقليم عفرين في صالة ميتان الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقى الرئيس المشترك لمقاطعة الشهباء جمعة كالو كلمة تحدث فيها عن أهمية حماية التراث في وقت تزداد فيه هجمات الأطراف الساعية لإمحاء الثقافة وتدمير التراث.

وقال جمعة كالو" إن الدول والأطراف الساعية ومنها الدولة التركية ومرتزقتها يسعون بشتى السبل إلى تغيير ديمغرافية المنطقة عبر تغيير إرث وتراث المنطقة، عبر شن الهجمات وارتكاب المجازر بحق الأهالي لتهجيرهم وإفراغ مناطقهم".

وتابع كالو" إلا أن تلاحم الأهالي بجميع مكوناتهم من كرد وعرب وتركمان أثبتوا لتلك الجهات بأن تاريخ المنطقة والتراث المبني على المحبة وأخوة الشعوب صامد في وجه كافة أساليبهم الإرهابية".

من ثم ألقى العضو في لجنة الثقافة والفن لمقاطعة الشهباء محمد ويسي قصيدة شعرية حول التراث والثقافة وأهميتها في بناء المجتمعات.

من ثم سرد العضو في لجنة الثقافة والفن لمقاطعة الشهباء أحمد سلامة حكاية حملت اسم "الأصدقاء الثلاثة الاتحاد قوة" والتي تمحورت حول ضرورة التكاتف والاتحاد لصد كافة الأساليب الهادفة لإنهاء وجود الثقافة و التراث.

من ثم عرض سنفزيون لمدة 45 دقيقة حمل عنوان "حكايتنا تراثنا"، تناول التاريخ العريق لقرية أم حوش والثقافة والتراث المنتشرة بين أبناء القرية.

لتختتم الفعالية بتقديم فرق غناء عربية وكردية بعض الفقرات من الأغاني الثورية والفلكلورية وسط عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور.

(ل)

ANHA