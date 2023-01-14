نظمت لجنة شلير لحماية الطفل فعالية للأطفال؛ احتفاء بقدوم رأس السنة الكردية الذي صادف يوم أمس الجمعة 13 كانون الثاني الجاري.

يعتمد رأس السنة الكردية على التقويم الروماني المشابه للتقويم الميلادي، باعتماد نظام السنة الشمسية التي تحسب بـ 365 يوماً، والذي يختلف عن التقويم الميلادي بأنه يتبعه بـ 13 يوماً.

وارتدى الأطفال المشاركون في الفعالية الأزياء الكردية الفلكلورية، وقرعوا على الطبول، متجولين في حيّي المفتي والصالحية، بمدينة الحسكة، كما زاروا منازل الأهالي لتهنئتهم برأس السنة الكردية، وترديدهم شعار "serê salê binê salê xwedê "azadiyê têxe male "في أول العام وفي نهاية العام ليبعث الله الحرية لهذا البيت".

(س س/ م ح)

ANHA