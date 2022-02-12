​​​​​​​​​​​​​الجلسة الـ 4 لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا تستكمل أعمالها في يومها الثاني والأخير

وبدأت منذ قليل، أعمال الجلسة الـ 4 للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا في يومها الثاني والأخير، حسب برنامج اللجنة، لاستكمال مناقشة وصياغة العقد الاجتماعي، في مركز مجلس مقاطعة الحسكة.

انطلقت أعمال الجلسة الـ 4 يوم أمس الجمعة، مغلقاً أمام وسائل الإعلام، بحضور كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 157 عضو/ة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والأحزاب السياسية وحركات الشبيبة والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وشكلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 15 تموز العام المنصرم 2021، لجنة مصغرة مؤلفة من 30 عضو/ـة، للعمل على إعداد مسوّدة للعقد الاجتماعي ومناقشتها ضمن اللجنة الموسعة التي تضم مختلف شرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا.

وسيتناول اليوم الثاني والأخير من اجتماع اللجنة مراجعة عامة لكامل العقد الاجتماعي، إلى جانب إضافة وتعديل المواد المتعلقة بالهيكلية الحقوقية الخاصة لحماية بنود العقد الاجتماعي، وهيكلية مفوضية الانتخابات، والعدالة الاجتماعية، حسب ما أفاد به عضو اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي أكرم محشوش.

وقال محشوش "اليوم هناك مراجعة كاملة لما اتُفق عليه سابقاً، وما تم مناقشته وتعديله في الجلسات السابقة، ومن ثم سيُرفع العقد إلى المجلس العام لصياغته وإقراره بشكل نهائي".

(ه إ/أم)

ANHA