تستمر فعالية الاعتصام في مدينة قامشلو من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان في يومها الثالث، تحت شعار "الحرية للقائد لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، بمشاركة المئات من أهالي ناحية كركي لكي وممثلين عن مؤسسات الإدارية في مقاطعة قامشلو في الخيمة التي نصبت أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واستُقبل الوافدون للخيمة من قبل أمهات السلام وسط ترديد الشعارات التي تحيي نضال القائد ومقاومته في إمرالي "يحيا القائد"، و"لا حياة بدون القائد"، وبعد الوقوف دقيقة صمت أشادت عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو فاطمة الجاسم بتضامن الأهالي وتكاتفهم لضمان حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

وأوضحت فاطمة الجاسم أن شعب شمال وشرق سوريا يعيش في تآخٍ وأمان بفضل مشروع القائد عبد الله أوجلان القائم على أخوة الشعوب. وأكدت: "لن نقبل بحياة دون تحقيق حرية القائد الجسدية والتي نمثلها بشعار (لا حياة بدون القائد)، لأنها باتت فلسفة حياتنا ولن نتراجع عنها مهما كلفتنا".

بدورها، شددت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في قامشلو أمل شمدين، بموقف الشعب الثابت حيال حرية القائد الجسدية، وقالت: "25 عاماً والنضال من أجل حرية القائد الجسدية مستمر، فمنذ اليوم الأول من المؤامرة وإلى اليوم تصدح أصوات الأهالي بحريته الجسدية، هذه الأصوات لن تيأس وسنصعّد من نضالنا".

وبيّنت أمل شمدين أن فلسفة القائد عبد الله أوجلان باتت أملاً جديداً في وجه سياسات الأنظمة العالمية القائمة على اضطهاد الشعوب وإبادتها.

ولفت عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي محمد جميل إلى أسباب المؤامرة بحق القائد عبد الله أوجلان وتشديد العزلة بحقه وقال: "فضح القائد سياسات الدول المهيمنة بفلسفته، لهذا السبب يشددون من العزلة لأنهم يعلمون خطورة فكر القائد على تحقيق مصالحهم الاستعمارية".

ونوّه جميل: "بفضل فكره اليوم استطعنا في المنطقة مواجهة المرتزقة وبناء قوات عسكرية منظمة، إلى جانب تنظيم المؤسسات". وتابع "وفاءً لأفكاره اليوم علينا كشعوب أن ننتفض في وجه سياسات العزلة والتعذيب التي تمارس ضده حتى تحقيق حريته الجسدية".

ومن جهته، أكد المواطن محمد حساوي من المكون العربي أن جميع القوى الدولية هي شريكة في المؤامرة بحق القائد عبد الله أوجلان والهجمات التي تشن على الشعوب. ودعا للانضمام بفاعلية أكبر لجميع الفعاليات التي تنظم ضمن إطار الحملة لكسر نظام العزلة وتحرير القائد جسدياً.

تخللت الفعالية فقرة فنية قدمتها فرقة خبات من ديرك تتضمن تقديم أغاني عن مقاومة القائد عبد الله أوجلان. ومن ثم عرض سنفزيون يتضمن شرح حيثيات المؤامرة الدولية ومصالح القوى الدولية التي شاركت فيها، إلى جانب شرح نظام العزلة والتعذيب المفروض على القائد عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي منذ 25 عاماً.

هذا وتستمر فعاليات الخيمة بتوافد أهالي حي الكورنيش في مدينة قامشلو لخيمة الاعتصام.

(خ ع/آ)

ANHA