نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الأربعاء، مراسم عزاء للمقاتلين في قوات الدفاع الذاتي بشير جمعة العبيد وحيدر حميد هلال، اللذين استشهدا أثناء تأدية واجبهما في ناحية تل براك بتاريخ 8 تموز الجاري.

وشارك في خيمة العزاء التي نُصبت أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء الواقع غرب تل براك، أهالي مقاطعة قامشلو وممثلو وممثلات مؤسسات الإدارة الذاتية والقوات العسكرية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قدّم الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في تل براك شجاع الهصر، العزاء لذوي الشهيدين، وأشاد بدور الشهداء وقال: "الشهداء ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن وطنهم شعبهم كي يعيشوا بحرية وكرامة".

بدوره، لفت الإداري في مجلس ناحية تل براك موسى الموسى، إلى دور الشهداء في تحقيق الأمن والأمان وقال: "لولا الشهداء لما تحقق الأمن والاستقرار في مناطقنا"، وعاهد بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق أهدافهم في الحرية والنصر.

من جهته، بيّن عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في تل براك عبد الرحيم فاطمي، "جراحنا عميقة لكن ما أبداه شعبنا من مقاومة في وجه الأعداء والمحتلين يعزينا".

فيما شددت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في تل براك، يسرى الخليف، على ضرورة تصعيد النضال حتى تحقيق النصر وأكدت أن "كل ذرة من تراب هذا الوطن رويت بدماء أبنائنا وبناتنا الطاهرة، وشددت "لن نتراجع عن مقاومتنا وسنحقق الحرية رغماً عن المحتلين".

وانتهت مراسم العزاء بقراءة وثيقة الشهيدين بشير جمعة العبيد وحيدر حميد هلال.

(ع ع/آ)

ANHA