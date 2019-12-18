وتجمّع العشرات من أهالي حي الأشرفيّة عند فرن السّيسي، بدعوة من مجلس الحي، رافعين أعلام وحدات حماية الشّعب والمرأة وحركة المجتمع الديمقراطيّ، وصور الأطفال الّذين ارتكب جيش الاحتلال التّركي ومرتزقته مجازر بحقّهم.

كما ورفعوا لافتات كُتبَ عليها "سننتقم من قاتل أطفال عفرين"، "احمِ نفسك لإفشال الاحتلال والإبادة".

وانطلق الأهالي في التّظاهرة مردّدين شعارات "لا للاحتلال التّركيّ، المقاومة حياة، أردوغان قاتل"، وجابوا شوارع الحيّ وصولاً إلى حديقة الاستقامة.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشّهداء، ثمّ ألقى الإداريّ في مجلس حي الأشرفيّة أحمد جعفر كلمة استنكر فيها الهجمات والمجازر الّتي يرتكبها جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته بحقّ أهالي شمال وشرق سوريا، وخصّ الذّكر أطفال تل رفعت الّذين قتلهم الاحتلال التّركيّ في قصف مدفعي.

وقال جعفر إنّ: "تاريخ الدّولة التّركيّة مليء بعمليّات القتل والمجازر والدّليل على ذلك مجزرة تل رفعت الّتي ارتكبت بحقّ 10 مدنيّين 7 منهم أطفال، سياسة تركيا فاشية ولاأخلاقيّة".

ودعا جعفر جميع الأحزاب الكرديّة لعقد مؤتمر وطنيّ كردستانيّ، وأن يكونوا يداً واحدة للوقوف بوجه الاحتلال التّركيّ لمناطق شمال وشرق سوريّا وحماية القضيّة الكرديّة.

كما ألقت الإداريّة في رابطة المرأة للتدريب والتّوعية هناء كردوش كلمة قالت فيها: إن "مشروع الأمة الدّيمقراطيّة وتشكيل قوّات سوريا الدّيمقراطية والإدارة الذّاتية غيّر التوازنات في المعادلات السّياسيّة والدّوليّة، إذ قضى على داعش وأعاد الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، حيث لم يَرُق ذلك للدولة التركية لتبدأ بمهاجمة المنطقة بنفسها".

وأشارت إلى أن أردوغان يهجّر السّكّان الأصليّين، ويسكّن المرتزقة في المنطقة لتغيير التركيبة السّكّانية فيها، وإعادة ترسيخ الدولة العثمانية.

وتسألت هناء كردوش "لماذا هذا الصّمت الدّوليّ تجاه الاحتلال والمجازر الّتي يرتكبها؟، جميعها لا تتوافق مع القوانين والأعراف الدولية".

وناشدت هناء كردوش جميع المنظّمات الإنسانيّة والحقوقيّة والنّسائيّة وأصحاب الضّمائر الحيّة بالتّدخّل السّريع لوقف "المجازر اللاإنسانيّة واللاأخلاقيّة".

وانتهت التّظاهرة بترديد شعارات "لا للاحتلال التّركيّ"، تحيا مقاومة الكرامة، المقاومة حياة".

(ج)

ANHA