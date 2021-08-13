​​​​​​​​​​ ليلى أحمد تعتبر اختطاف جهاد حسن خروجاً عن الصف الكردي وخدمة للأعداء

يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني اختطاف ممثل الإدارة الذاتية، جهاد حسن ، وسط تدهور حالته الصحية، وفق ممثلية الإدارة في باشور كردستان، دون الإفصاح عن حالته الصحية.

وكانت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) قد اختطفت ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن، برفقة عضوين من علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي، في الـ 10 من حزيران الماضي، أثناء توجههم إلى مطار هولير لاستقبال ضيوف.

وأطلقت قوات PDK في الـ 29 من تموز المنصرم سراح عضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك بعد 50 يوماً من اختطافهم، فيما لا يزال ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن، مختطفاً، وسط تدهور حالته الصحية.

وكانت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في باشور كردستان، قد أفادت في الـ 2 من آب الجاري، بتلقيها معلومات دقيقة حول تدهور الحالة الصحية لممثلها، وحمّلت الديمقراطي الكردستاني المسؤولية الكاملة حيال حياته، وسط التزام سلطات باشور كردستان بالصمت وعدم الإفصاح عن حالة جهاد حسن الصحية.

'حكومة باشور كردستان ترتكب خطأ'

وفي هذا السياق، استنكرت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، ليلى أحمد، اختطاف ممثل الإدارة الذاتية لدى سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وطالبت بالكشف الفوري عن وضعه الصحي وإطلاق سراحه.

وقالت ليلى أحمد إن "حكومة باشور كردستان ترتكب خطأ في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن توحيد الصف الكردي يتحرك الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل خاص ضد مصالح شعبه وقضيته، ويعمل على إحداث الشروخ في الوسط الكردي".

وناشدت ليلى حكومة باشور كردستان وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعودة إلى الصف الكردي، والعمل وفق مصالح الشعب الكردي لحل القضية الكردية.

وأكدت أن اختطاف ممثل الإدارة الذاتية في باشور كردستان يخدم مصالح أعداء الشعب الكردي وفي مقدمتها الدولة التركية التي تريد إشعال حرب إخوة بين الكرد أنفسهم.

ولم يقدم مسؤولو الديمقراطي الكردستاني حتى اللحظة توضيحات للإدارة الذاتية عن أسباب الاختطاف، علماً أن اختطاف حسن يعد خرقاً للأعراف الدبلوماسية الدولية التي تنص على ضرورة عدم التعرض للسياسيين والدبلوماسيين دون وجود حجة أو إدانة واضحة ضدهم، وفي حال تم اعتقالهم يتم إبلاغ مرجعياتهم بذلك، ليتم سحبهم أو استبدالهم.

(ج)

ANHA