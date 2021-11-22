​​​​​​​ديوان الأدب مظلةً لكافة الكتّاب والأدباء

عرقلت حكومة دمشق المهيمنة الكتّاب الذين كانوا يؤلفون الكتب والكتابات والأشعار في سوريا بكل الطرق. واعتقلت العديد من الكتّاب والشعراء بسبب التعبير عن مشاعر ومعاناة الشعب والظلم الذي كانوا يتعرضون له، حتى أن الكثير منهم قد تم نفيهم إلى خارج سوريا. وحظرت حكومة دمشق على الكرد إصدار الكتب باللغة العربية والكردية.

بعد ثورة روج آفا حدثت تغييرات في كل المجالات، وبشكل خاص في مجال الأدب والكتابة. وأصبحت لجنة الأدب في روج آفا والتي تسمى الآن بديوان الأدب مظلةً لجميع الكتّاب والأدباء.

بدأ ديوان الأدب العمل منذ عام 2016 مع تصاعد وتيرة الثورة وبقيادة 3 نساء، وبعد ذلك توسّع العمل بين الكتاّب والمثقفين.

نشاط وعمل الديوان

في عام 2017 تأسست لجنة خاصة لقراءة الكتب وتقييمها ضمن ديوان الأدب. عقب ذلك دعت الحاجة إلى إقامة علاقات مع دار شلير للنشر. ويتولى ديوان الأدب الآن تقييم الكتب وإصدارها على مستوى شمال وشرق سوريا.

لا توجد أي لجان ثابتة داخل ديوان الأدب، فاللجان تؤسس وفقاً للموضوع الذي يسلمه الكاتب للديوان، وفي الوقت نفسه هناك لجنة للترجمة.

هدف ديوان الأدب هو تجميع الكتب الفلكلورية والحكم والأمثال، الروايات، والشعر، والتاريخ، واللغة، والقواميس، والديانات، والمسرح، والصحة، والقصة، والأساطير ومذكرات الشهداء المفقودة.

قالت المتحدثة باسم ديوان الأدب ناريمان عفدكي، تعليقاً على هذا الموضوع: "بدأنا بهذا العمل منذ عام 2016، ونحن الآن في عام 2021 ولا تزال الكتابات التي كتبت في الثمانينات تردنا بخط اليد للطباعة. نحن ندرك أننا بهذا العمل نحقق أحلام أولئك الأشخاص. وردتنا قبل أيام مذكرة قال من أحضرها إلينا أنها تخص جده وأن جده كان يحلم أن تتم طباعة منتوجه هذا، لكنه توفي ولم يشهد تحقق هذا الحلم بعينيه".

تُعرف ثورة روج آفا بثورة المرأة، ومع هذا الأمر تزايدت أعداد الكاتبات في المنطقة. ووفقاً لهذا، يولي ديوان الأدب في عمله ونشاطه أهمية لأقلامهن.

نتاجات أدبية من المكون العربي تعود إلى ثلاثين عاماً

تُقدم إلى الديوان أيضاً النتاجات الأدبية التي كتبها الكتّاب العرب من مناطق منبج ودير الزور والرقة. وقالت المتحدثة باسم ديوان الأدب أن هذه المخطوطات كتبت قبل ثلاثين عاماً لكن حكومة دمشق منعت طبعها بسبب أفكارهم الحرة.

نتاجات الديوان

إحدى النتاجات الرئيسة للديوان هو افتتاح مكتبة أمارا في إقليم الجزيرة والتي تشكل أكبر مكتبة على مستوى الإقليم. تتضمن مكتبة أمارا آلاف الكتب باللغات الكردية والعربية والفارسية والتركية والإنكليزية.

ينظم ديوان الأدب مهرجان أوصمان صبري للأدب سنوياً، وتستقبل في المهرجان النتاجات الأدبية الواردة من شمال وشرق سوريا وأجزاء كردستان الأربعة والعالم.

العلاقات

لديوان الأدب علاقات على مستوى كردستان مع معهد آمد الكردي، تجمّع الأدباء الكرد والمعهد الكردي في استوكهولم. وعلى الصعيد العربي له علاقات مع مصر.

'لن نتدخل بالمضمون لأننا نطالب بأدب حر'

شروط قبول الكتب في ديوان الأدب هي؛ يجب أن يتوافق الكتاب مع ثقافة مجتمعات مناطق شمال وشرق سوريا، وأن تكون تواريخ الأحداث والتطورات صحيحةً. يقيّم ديوان الأدب الكتب من الناحية الأدبية والمعلومات التي تحتويها فقط.

وحول هذا الموضوع قالت ناريمان عفدكي "نحن لا نتدخل في المناهج الفكرية؛ لأننا في نهاية الأمر نريد تقديم أدب حر".

ووفقاً لحصيلة ديوان الأدب منذ تأسيسه وحتى هذا العام، فإن عدد الكتب التي طُبعت باللغة الكردية بلغ 197 كتاباً والتي طبعت باللغة العربية 147 كتاباً.

وأوضحت المتحدثة باسم ديوان الأدب، ناريمان عفدكي، أنهم يوسّعون علاقاتهم أكثر لإخراج نتاجات شعب روج آفا التي بقيت مخفية وليصبح كتّابهم مشهورين.

'نأمل أن نتواصل مع دور النشر الخارجية'

ذكرت ناريمان عفدكي أن كتاب روج آفا الموجودين خارج البلاد يحلمون بإيصال كتبهم لشعب روج آفا وتابعت: "الكتّاب الذين يعيشون خارج البلاد يرسلون كتبهم لنا ونحن نطبعها هناك، هدفنا هو نقل النتاجات الأدبية الخارجية أيضاً إلى روج آفا".

وذكرت ناريمان عفدكي أنهم يتواصلون مع دور النشر الخارجية وينفّذون مشاريع مثل ترجمة كتب ثورة روج آفا.

طريقة قبول الكتب

وقالت المتحدثة باسم ديوان الأدب حول قبول الكتب أيضاً: "لا تتضمن لائحة بنودنا إعادة الكتب وإذا تضمن الكتاب أي مشاكل، فإن اللجنة التي تعمل على ذلك الكتاب تقوم بتدوين ملاحظاتها وتسلّمها للكاتب. بعد ذلك يجب أن يعيد الكاتب مراجعة كتابه، وفقاً لتلك الملاحظات. لكن ليس القيام بتغييرات شاملة؛ لأنه لا حق لنا بمطالبة الكاتب بتغييراتٍ جذريةٍ.

مخططات الأعوام القادمة

قالت ناريمان عفدكي حول المخطط الذي وضعوه لأنفسهم في المستقبل: "نسعى خلال الأعوام القادمة إلى تطوير أدب الأطفال؛ لأن أطفالنا يتعلمون بلغتهم الأم منذ عدة أعوام لكن لا توجد بين أيديهم أية مادةٍ أو كتابٍ لقراءته وتطوير أنفسهم سوى الكتب المدرسية. لا تحتوي المكتبات على كتب الأطفال مثل القصص".

وذكرت ناريمان عفدكي أنهم حاولوا قبل الآن إيراد القصص من الخارج لكنها لا تكفي أطفال روج آفا إلى حد ما وتابعت: "مضمون تلك الكتب بعيد عن واقع الأطفال، يرى الأطفال تلك القصص بعيدةً عن ثقافتهم وذلك لأن تلك الكتب حقاً بعيدة عن ثقافة المنطقة".

وأشارت ناريمان عفدكي في ختام حديثها، إلى المستوى الأدبي لشباب المنطقة وقالت: "ظهر في الفترة الأخيرة عدد كبير من الكتّاب الشباب و خاصةً الأشخاص الذين يكتبون باللغة الكردية وهذا أحد نتاجات الثورة أي أنه بعد الثورة أُوليت الأهمية للغة الكردية وظهر هذا النتاج. الأمر الجيد أن كل كاتب يصدر نتاجاتٍ متنوعةً توجد بينها أيضاً القواميس والأشعار والأبحاث والروايات".

(ر)

ANHA