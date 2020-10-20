​​​​​​​ديرك تودع جثمان الشهيد رامان معزول إلى مثواه الأخير

تجمع المشيعون أمام مشفى ديرك، لاستلام جثمان الشهيد رامان معزول، وبعد استلامه انطلقوا بموكب ضم عشرات السيارات صوب مزار الشهيد خبات ديرك.

ولدى وصول المشيعون إلى المزار، حمل رفاق الشهيد جثمانه على الأكتاف وساروا به نحو ساحة المزار، وهناك بدأ المراسم بالوقوف دقيقة صمت، وألقى باسم القوات العسكرية جوان عامودا القيادي في فوج الشهيد باور تولهلدان كلمة وقال: "الشهيد رامان منذ انضمامه إلى صفوف فوج الشهيد باور تولهلدان عمل على أكمل وجه بالمهام الملقاة على عاتقه، إن الشهيد رامان كان يتمتع بروح نضالية وبطولية، وسار في درب النضال حتى وصل إلى مرتبة الشهادة ".

كما ألقيت كلمات باسم عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي التي قدمت العزاء لذوي الشهيد ورفاقه، وأثنوا على تضحيات الشهداء في تحقيق المكتسبات وحماية الأرض والشعب.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرئت وثيقة الشهيد وسلمت لذويه، الذين بدورهم عاهدوا على متابعة خطى شهداء الحرية حتى تحقيق المزيد من الانتصار ودحر الاحلال التركي.

وفي ختام المراسم حمل رفاق الشهيد جثمانه على الأكتاف ليوارى الثرى في مثواه الأخير وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/ل)

ANHA