​​​​​​​دير الزور تشهد تحسناً ملحوظاً في الجانب الأمني

شهدت مناطق دير الزور منذ تحريرها نشاطاً كبيراً للخلايا النائمة، سواء أكانت تابعة لداعش أو لحكومة دمشق أو لتركيا، كونها كانت آخر معاقل داعش ومتاخمة لمناطق سيطرة حكومة دمشق، بحيث سهّل عمليات الدعم لتلك الخلايا.

وحاولت تلك الخلايا زعزعة الأمن بالمنطقة من خلال سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات، التي طالت المدنيين والعسكريين. عدا أساليب الحرب الخاصة من بثّ شائعات وتنفيذ اغتيالات لتأليب الشعب على القوات العسكرية والأمنية.

الإداري في القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في دير الزور بشار الصعب، أكد أن القوات الأمنية بالتعاون والتنسيق مع القوات العسكرية "قسد"، نفذت خلال الأشهر الـ 3 الماضية عدداً من العمليات النوعية، فكّكت خلالها أكثر من 16 خلية تضم عشرات المرتزقة الذين عاثوا فساداً ورعباً في صفوف الأهالي.

كما أشار الى أن الوحدات المختصة تمكّنت من إبطال مفعول عشرات العبوات الناسفة التي كانت مُعدّة للتفجير.

ومنذ أسابيع قليلة، خفّضت قوى الأمن الداخلي من حواجزها الأمنية المنتشرة في عموم مناطق دير الزور، بعد استتباب الأمن فيها ولإضفاء الطابع المدني عليها.

وعن مكافحة الجريمة المنظمة، أوضح بشار الصعب، أن مكتب المكافحة أنهى عمليات التحقيق عن حوالي 140 قضية تتراوح بين القتل والإتجار بالمخدرات وغيرها من الجنايات، التي كانت أيضاً من ضمن أساليب الحرب الخاصة التي تطبقها بعض الأجندات، خاصة بالنسبة لجرائم القتل التي كانت بدوافع أغلبها عشائرية وتصبغ بصبغات إرهابية، في محاولة لإخفاء الدلائل ولضمان استمرار مسلسل الفوضى والرعب.

وبالحديث عن الإشاعات التي بُثّت مؤخراً في دير الزور حول تسيير دوريات روسية، دحض الصعب، هذه الشائعات جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن كل ما يُبثّ هدفه زعزعة أمن المنطقة، مشدداً على الأهالي عدم الانجرار خلف كل ما يقال أو يُبثّ على مواقع التواصل الافتراضي.

(مـ)

ANHA