​​​​​​​دوي انفجارات في مواقع لحزب الله العراقي جنوب بغداد

وأفادت مصادر مقربة لشبكة العربية، اليوم الثلاثاء، بوقوع 3 انفجارات في ناحية جرف الصخر جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد منتصف ليل اليوم.

وقالت المصادر إن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لـ "حزب الله" العراقي، مضيفة أنه لم يتم تسجيل سقوط ضحايا أو إصابات في صفوف الجيش العراقي الموجود بالقرب من جرف الصخر.

من جانبها، نفت القيادة المركزية الأميركية علمها بتنفيذ أية غارات جوية في العراق.

وكانت مجموعات حزب الله قد حوّلت جرف الصخر من منطقة استراتيجية إلى منطقة محظورة، والتي كانت مأهولة بالسكان السُّنة حتى عام 2014، لكن بعد تحريرها من قبضة مرتزقة داعش، منعت السكان من العودة إليها.

كما لا يُسمح لأية قوة عراقية أخرى بدخول منطقة جرف الصخر، التي تعتبر ملاذًا لأنشطة مجموعات حزب الله، بما في ذلك تطوير الصواريخ.

(د أ)