​​​​​​​دوي انفجار قوي في الريف الغربي لمدينة الحسكة

سُمع دوي انفجار قوي في الريف الغربي لمدينة الحسكة.
خبر 2022-03-10T11:39:00 الحسكة

وقال مراسلنا أن طبيعة الانفجار لم تتضح بعد.

يتبع...

(أ م/م)

ANHA


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