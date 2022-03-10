دوي انفجار قوي في الريف الغربي لمدينة الحسكة سُمع دوي انفجار قوي في الريف الغربي لمدينة الحسكة. خبر 10 آذار 2022, الخميس - 11:39 2022-03-10T11:39:00 الحسكة وقال مراسلنا أن طبيعة الانفجار لم تتضح بعد. يتبع... (أ م/م) ANHA إقرأ أيضاً المقاتلات الروسية تشن نحو 10 غارات جوية في البادية شنت المقاتلات الروسية خلال الساعات الفائتة نحو 10 غ... قوات دمشق تقصف مناطق في "خفض التصعيد" بأكثر من 20 قذيفة استهدفت قوات حكومة دمشق بأكثر من 20 قذيفة صاروخية و... مجلس عوائل الشهداء يطالب بإزالة اسم (PKK) من "قائمة الإرهاب" طالب أعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، بإزا...