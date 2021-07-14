​​​​​​​دوريل يدعو لبنان للإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات

وأبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، المستشار لشؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل، أن الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة تعطي أهمية أولى لتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والمضي في التدقيق المالي الجنائي.

وعرض الرئيس عون خلال استقباله موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية التي واجهت ولادة الحكومة الجديدة.

وأعرب عون عن أمله بأن يحمل لقاءه مع الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم مؤشرات إيجابية لا سيما وأن تسعة أشهر مضت ولبنان من دون حكومة على رغم الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف الأصعدة.

وفيما جدّد عون تأييده للمبادرة الفرنسية، شكر الرئيس ماكرون على الجهود التي يبذلها لدعم لبنان والمساعدات العينية التي قدمتها بلاده والمؤتمرات التي نظمها الرئيس الفرنسي لهذه الغاية، والمؤتمر المزمع عقده في الرابع من آب المقبل دعماً للشعب اللبناني.

واعتبر عون أن زيارات المسؤولين الفرنسيين إلى لبنان تباعاً دليل على الاهتمام الذي توليه فرنسا بالوضع اللبناني والصداقة العميقة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفرنسي.

وأكد رئيس الجمهورية أن التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت تمهيداً لكشف الأسباب والمسؤولين ومحاسبتهم، مشدداً على أن لا غطاء سياسياً لأي مقصّر أو مرتكب.

وحمّل عون السفير دوريل تحياته إلى الرئيس ماكرون وتمنياته له بالتوفيق، معرباً عن امتنان اللبنانيين لما يبذله لمساعدة بلدهم.

ومن جانبه أكد السفير دوريل خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو، حرص فرنسا على الاستمرار في دعم لبنان ومساعدته، لافتاً إلى أن مؤتمر الدعم الذي ينظمه الرئيس ماكرون بداية الشهر المقبل يدخل في هذا الإطار، مركزاً على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي.

وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس عون كان أبرق إلى الرئيس ماكرون مهنئاً بالعيد الوطني الفرنسي الذي يصادف اليوم الأربعاء 14 تموز.

(ز غ)