​​​​​​​دورية روسية - تركية تجوب قرى آليان

تنفيذاً للاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية وروسيا من جهة وتركيا وروسيا من جهة أخرى، خرجت صباح اليوم دورية روسية - تركية مشتركة على كامل الشريط الحدودي لقرى منطقة آليان في ناحيتي جل آغا وتربه سبيه التابعتين لمقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة.

هذا وتألفت الدورية المشتركة من 8 مدرعات؛ 4 منها تركية و4 روسية بالإضافة إلى طائرتي هليكوبتر روسيتين.

الدورية المدعومة بالطيران الروسي وانطلقت من بلدة ديرنا آغي بناحية جل آغا حيث النقطة التركية - الروسية المشتركة هناك وجابت قرى عتبة,، شيتكا,، باباسي,، مفارق كيل حسناك وديرنا قلنكا وكرديم,، قرية تل خاتون وشلهومية لتعود أدراجها إلى نقطة الانطلاق.

(س ر)

ANHA