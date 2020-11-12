​​​​​​​دورية روسية – تركية جديدة شرق مدينة كوباني شمال سوريا

وقال مراسل وكالتنا إن الدورية انطلقت قبل لحظات بمشاركة 8 مدرعات عسكرية(4 روسية و4 تركية) إلى جانب مروحيتين عسكريتين.

وبدأت الدورية من قرية غريب شرق مدينة كوباني على الحدود السورية التركية، حيث دخلت المدرعات التركية من منفذ حدودي قبالة القرية، لترافقها المدرعات الروسية في الدورية التي من المقرر لها أن تجوب قرى شرقية تابعة لمدينة كوباني على الحدود السورية التركية.

تسيير الدوريات المشتركة بين الجانبين شمال سوريا على الحدود السورية التركية يأتي في إطار تفاهمات سوتشي التي توصل إليها كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الـ22 من تشرين الاول.

وهذه الدوريات تأتي بالتزامن مع قصف جيش الاحتلال التركي بشكل يومي لناحية عين عيسى وريفها، وريف ناحيتي تل تمر وزركان، والتي تعد خرقاً لتلك التفاهمات التي أُبرمت بين روسيا والاحتلال التركي.

(ج)

ANHA