​​​​​​​دورية مشتركة جديدة والمدرعات التركية تحاول ترهيب الصحفيين

الدورية انطلقت، اليوم، من قرية شيركه غرب ناحية الدرباسية ومرت بالعديد من قرى غرب وشرق الناحية، ورافقت الدورية التي مرت بقرى "قرماني، تل كديش، غنامية، غرب الناحية، وقرية كربطلي وجديدة شرق الناحية"، 4 مدرعات من كلا الجانبين برفقة طائرتي هلكوبتر روسيتين.

وخلال الدورية وجه الجنود الاحتلال التركي مدرعاتهم نحو الصحفيين الذي كانوا يقومون بتغطية الدورية الروسية -التركية المشتركة، بهدف تخويفهم ومنعهم من متابعة عملهم.

وبعد أن أنهت الدورية جولتها في قرية شيركه نقطة الانطلاق، عادت مدرعات الاحتلال التركي إلى الأراضي التركية والمدرعات الروسية اتجهت صوب قامشلو.

(آ ح/هـ ن)

ANHA