​​​​​​​دورية مشتركة جديدة للقوات الروسية والاحتلال التركي تجوب ريف الدرباسية

الدورية، هي الـ46، من نوعها، التي تجوب ريف ناحية الدرباسية، منذ تسيير الدوريات بين الجانبين تنفيذًا لتفاهمات سوتشي التي توصل إليها الرئيسان الروسي والتركي في الـ 22 من تشرين الأول عام 2019.

وانطلقت الدورية من باب قرية شيرك الحدودية 13 كم غرب ناحية الدرباسية، متألفة من 5 مدرعات روسية و4 مدرعات للاحتلال التركي، برفقة حوامتين روسيتين.

هذا ومن المقرر أن تجوب الدورية قرى واقعة في غرب وشرق ناحية الدرباسية، وهي "شيرك، قرماني، تل كديش، غنامية، كربطلي، تل طيري، بابا محودي، تل كرمة، خاصكي، بوهرية، جوهرية، وخرزة".

ومن المقرر أن تعود مدرّعات الاحتلال التركي أدراجها إلى الأراضي التركية، وتتوجّه المدرّعات الروسية إلى قاعدتها في قامشلو.

(أح/سـ)

ANHA