​​​​​​​دورة تدريبية لتأهيل المعلمين والكوادر التدريسية في الطبقة

وأنهت لجنة التربية والتعليم، اليوم، الدورة التي أطلقت عليها اسم الشهيد كادوس قامشلو، لتأهيل المعلمين والكوادر التدريسية في الطبقة، والتي دامت 15 يومًا.

وانضم إلى الدورة التي يخضع لها المعلمون كل سنة، 1600 معلمًا/ـة من كافة الاختصاصات التدريسية، بهدف رفع كفاءاتهم العملية واتّباع أساليب حديثة في طرائق التدريس.

وتضمنت الدورة لأول مرة دروسًا باللغة الكردية، لـ 8 معلمين كرد، من قبل مختصين.

وأكد المشرف على دروس اللغة العربية، سليمان السليمان، لوكالتنا أن "المعلمين خضعوا في نهاية هذه الدورة لامتحان كتابي لتقييم مستواهم العلمي ومدى الاستفادة من الدورة.

ونوّه قائلًا: "حددنا 21/6/2021 تاريخًا لإجراء فحص للمعلمين المختصين، وتاريخ 22 /6/2021 لمعلمي الحلقة الأولى، و23/6/2021 لمعلمي منطقة المنصورة والجرنية".

وتابع "قمنا بتشكيل لجان لتصحيح الأوراق ولجان للتدقيق وسوف يتم خضوع المؤجلين من الدورة المقامة حاليًّا إلى دورة استثنائية".

ومن جانبها، أشارت موجهة اللغة الكردية، روكان حمي أنه "خضع المعلمون الكرد، خلال الدورة، لدروس باللغة الكردية للمرة الأولى، وقد كانت الدورة مميزة جدًّا، وعدد متلقّي التدريب باللغة الكردية 8 معلمين كرد".

(س ك/ س ر)

ANHA