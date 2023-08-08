​​​​​​​دوران كالكان: سنخوض النضال في العام الـ 40 بقدر 39 عاماً من النضال

جاء حديث عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني (PKK)، دوران كالكان، في برنامج خاص على قناة مديا خبر (Medya Haber)، قيّم فيه مشاركته "قضية العزلة، وقفزة 15 آب، ومقاومة شنكال والنضال البيئي".

وقال في بداية حديثه: "في البداية أحيي مقاومة إمرالي والقائد أوجلان باحترام، الذي تتواصل العزلة المطلقة عليه في إمرالي، وفيما يتعلق بهذه القضية ليس هناك تقدّم، بلا شك، فإن نظام إمرالي هو عزلة بحد ذاته، فهو نظام العزلة والتعذيب والإبادة، علينا أن نفهم هذه الحقيقة جيداً، لا يجوز أن ننتظر في الوقت الراهن حدوث التغيير؛ لأن السلطات الحاكمة الحالية كذبت وأدلت ببيان إلى الرأي العام، وتحدثت باسم وزير العدل ورئيس الجمهورية وادعت أنه ليس هناك أي مشكلة قانونية، لكنها الآن لا تتصرف وفق القانون وتمارس الكذب والخداع، وكل الممارسات التي تطبقها تحت اسم العقوبة الانضباطية كذبة، تريد من خلالها مواصلة ألاعيبها، لقد تحدثنا عن أهدافها، عرقلت اللقاء، إنها تريد إعادة تقييم وضع القائد أوجلان في العام الـ 25 مع تطبيق القانون الأوروبي، ومنع نيله حريته الجسدية، فإنها تهدف لتحقيق ذلك من خلال هذه العقوبات وما يسمى بالعقوبات الانضباطية، حيث إنها تدعي أن كل هذه الممارسات قانونية، فهذه أكاذيب وألاعيب وتعني التحايل على القانون.

فإن تلك القوى المعينة صامتة أيضاً وتغض الطرف عن تلك الممارسات المنافية للقانون، وتلتزم اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT)، والمجلس الأوروبي والقوى الأخرى الصمت، وتكون المؤسسات الدولية التي تطبق نظام إمرالي ومسؤولة عن ذلك، في خضم الصمت ايضاً، بلا شك، هذا الصمت يعني أنهم متحالفون، ويلحظ على أن هذه المؤسسات تدعم ممارسات فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في إمرالي، هناك دعم، ويديرون نظام إمرالي معاً، فهذا جانب واحد من قضية إمرالي".

يتبع...

(ل م)