​​​​​​​دور المرأة في تنظيم المجتمع والدفاع عنه محور محاضرة نظمها مجلس المرأة العسكري

ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها مجلس المرأة العسكري في مدينة منبج للنساء في الريف والمدينة بهدف توعيتهن وشرح أهمية دور المرأة في المجتمع وأهمية الحماية والدفاع عن الذات عقد اليوم اجتماع في الخط الغربي لمدينة منبج حضره العشرات من النساء.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها تحدثت المقاتلة في مجلس المرأة العسكري في منبج كولان ريدور التي رحبت بالحضور وبدأت حديثها باستذكار جميع الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لتنعم المدينة بالأمن والأمان مشددة على أهمية إكمال مسيرة الشهداء و بناء أنفسهم على أساس نهج الشهداء و حماية الوطن, لأن الأساس هو أهم شيء في حياة الإنسان.

وتطرقت كولان ريدور في حديثها إلى تلاحم جميع مكونات المجتمع والذي يشير إلى الأساس القوي و مدى وعي المجتمع في الحفاظ على ميراثه على مبدأ التعايش المشترك و أخوة شعوب.

وتناولت المقاتلة كولان ريدور أهمية دور المرأة في المجتمع وأن المرأة هي الحياة وجميع من حولها يستمد منها الحياة والقوة, مشيرة إلى ضرورة إعطاء المرأة حقها في ممارسة حقوقها وعدم الوقوف في وجه قرارتها و اختيارها لمصيرها.

وأكدت في حديثها أن المرأة صاحبة قوة وإرادة وتتقن عملها في أي مجال تعمل فيه, لافتة إلى دور المرأة البارز في محاربة إرهاب داعش والقضاء عليه.

كما ذكرت كولان ريدور معاناة المرأة سابقاً من ضغوط المجتمع والقيود التي فرضت عليها باسم العادات والتقاليد وحرمانها من حقوقها، داعية الأمهات الحاضرات في الاجتماع إلى العمل على عدم تكرار هذه المعاناة لبناتهن ومنحهن كافة حقوقهن ومساندتهن لتحقيق أحلامهن، والاستفادة من تجاربهن السابقة في جعل حياة بناتهن أفضل.

(كروب/م)

ANHA