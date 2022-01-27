​​​​​​​دون إبداء موقف حيال الانتخابات الأمم المتحدة تتجه لتمديد مهمتها السياسية في ليبيا

وفي الأساس اقترحت بريطانيا مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لسنة أخرى، ينص على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية "خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن".

ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "وقف كل دعم" للمرتزقة في البلاد و"سحبهم فوراً"، معبرةً عن الأمل في "ألا تتدخل دول المنظمة في النزاع"، بحسب النص الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، ونقلت عنه شبكة "روسيا اليوم".

مع ذلك، قال دبلوماسيون إن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن عدم موافقتهم على الإشارات المختلفة في النص.

وقال دبلوماسيون إن السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من منصب مبعوث في تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب خلافات مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العملية الانتخابية.

وتم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر أخيراً وفشل الليبيون حتى الآن في الاتفاق على جدول زمني جديد.

وقال دبلوماسي إن الخلاف الذي تعمق مرة أخرى هذا الأسبوع بين أعضاء الأمم المتحدة "ليس مؤشراً جيداً" لليبيين و "لن يساعد المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز" في مهمتها.

(ل د)