​​​​​​​دون اتخاذ إجراءات فعلية.. مجلس الأمن الدولي يكتفي بإدانة قرار طالبان حظر تعليم النساء

في بيان تمت الموافقة عليه بالإجماع، ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالحظر الذي فرضته طالبان على التحاق النساء بالجامعات أو العمل لصالح منظمات الإغاثة الإنسانية.

وأكد الأعضاء في بيانهم، أن حظر التحاق النساء بالجامعات والمدارس الثانوية في أفغانستان "يمثل تقويضاً متزايداً لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

ودعا الأعضاء طالبان إلى السماح بالمشاركة الكاملة والمتساوية للنساء في أفغانستان، مؤكدين أن الحظر سيكون له تأثير كبير وفوري على العمليات الإنسانية في البلاد، بما في ذلك عمليات الأمم المتحدة.

وجرى الإعلان عن حظر التحاق الفتيات بالجامعات عندما عقد مجلس الأمن اجتماعاً في نيويورك الأسبوع الماضي بشأن أفغانستان. ومنعت النساء من ارتياد المدارس الثانوية منذ آذار العام الجاري.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على تويتر، إن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم وعمل المرأة هي انتهاكات "غير مبررة" للحقوق ويتعين رفعها.

وأضاف إن استمرار الإجراءات لاستبعاد وإسكات النساء والفتيات، تتسبب في معاناة هائلة ونكسات كبيرة لإمكانات الشعب الأفغاني.

وقالت أربع منظمات إغاثة عالمية كبرى، يستفيد منها ملايين الأفغان، الأحد، إنها علقت عملياتها بسبب عدم قدرتها على إدارة برامجها بدون موظفات.

وبالرغم من الإدانات الواسعة لانتهاكات طالبان إلا أن مجلس الأمن وأعضاؤه الدائمون (امريكا، إنكلترا، فرنسا، روسيا، الصين) لم يتخذوا أي إجراء فعلي يردع طالبان، بل تواصل تلك الدول علاقاتها مع الحركة التي تصنّفها إرهابية.

(م ش)