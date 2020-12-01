وأعلنت الحكومة السلوفينية، حزب الله "منظمة إرهابية" بجناحيه السياسي والعسكري، وقالت في بيان: "إنها ستتعامل من الآن فصاعدًا مع جماعة حزب الله على أنها منظمة إجرامية وإرهابية تشكل تهديدًا للسلم والأمن".

وأشار البيان إلى أن "أنشطة حزب الله باتت متداخلة مع الجريمة المنظمة والأنشطة الإرهابية وشبه العسكرية على نطاق عالمي".

وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، أمس الإثنين، بقرار لاتفيا اعتبار حزب الله "منظمة إرهابية"، وأوضحت الوزارة "أن القرارات المتتالية لدول في أوروبا وأمريكا اللاتينية ودول أخرى بتصنيف حزب الله كجماعة إرهابية يوجه رسائل قوية إلى تلك المنظمة وداعميها في إيران بأن هناك يومًا جديدًا قد أتى".

وأضافت: "في هذا اليوم الجديد، لن يتمكن عملاء حزب الله بعد الآن من العمل في الأراضي الأوروبية، وسيتبع الاتحاد الأوروبي خطا عدد من الحكومات الأوروبية من خلال سد الثغرات التي فتحت بالتمييز الخاطئ بين ما يسمى بالجناح العسكري والجناح السياسي".

ومن الجدير بالذكر أن 16 دولة أوروبية ومن أمريكا اللاتينية، أعلنت حتى الآن أنها تعدّ حزب الله بجناحيه "منظمة إرهابية"، ومن أهم تلك الدول: "ألمانيا، بريطانيا، هولندا، ليتوانيا، إستونيا، غواتيمالا، هندوراس، الأرجنتين وكولومبيا".

(س ر)