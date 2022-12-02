دولة الاحتلال تقصف قرى غرب ناحية عين عيسى استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى في ناحية عين عيسى بعد منتصف الليل. خبر 02 كانون الأول 2022, الجُمُعَةُ - 08:57 2022-12-02T08:57:00 عين عيسى واستهدف القصف المدفعي لجيش الاحتلال والمرتزقة قرى الدبس وجديدة ومشيرفة غرب ناحية عين عيسى. (م) ANHA إقرأ أيضاً تركيا تقتل 30 مواطناً وتصيب 86 من مهجري عفرين وسكان الشهباء خلال نحو 5 سنوات يصادف اليوم، الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة تل رفع... وجهاء عشائر عربية: مشروع تركيا الإرهابي لا يستثني أحد شجب وجهاء عشائر عربية هجمات الاحتلال التركي، وأكد... حقوقيون يعدون ملف دعوى ضد تركيا حول استخدام الأسلحة الكيماوية يعمل اتحاد المحامين ومنظمة حقوق الإنسان على إعداد ...