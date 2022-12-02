​​​​​​​دولة الاحتلال تقصف قرى غرب ناحية عين عيسى

استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى في ناحية عين عيسى بعد منتصف الليل.
خبر 2022-12-02T08:57:00 عين عيسى

واستهدف القصف المدفعي لجيش الاحتلال والمرتزقة قرى الدبس وجديدة ومشيرفة غرب ناحية عين عيسى.

(م)

ANHA


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