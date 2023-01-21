​​​​​​​دولة الاحتلال تلغي زيارة وزير الدفاع السويدي على خلفية تظاهرة مناهضة لأنقرة

قرر وزير الحرب في دولة الاحتلال التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، إلغاء زيارة لوزير الدفاع السويدي، بال جونسون إلى أنقرة كانت مقررة 27 كانون الثاني الجاري؛ بسبب سماح ستوكهولم بتنظيم احتجاجات ضد دولة الاحتلال التركي.

وكان جونسون يعتزم السفر نهاية هذا الأسبوع إلى أنقرة بناء على دعوة من أكار، إذ تأمل الدولة الإسكندنافية في إقناع تركيا بالتصديق على محاولتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال أكار إنه ناقش عدم وجود إجراءات لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لتركيا في السويد مع أردوغان ونقل رد فعله إلى جونسون على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا.

وأضاف أكار "في هذه المرحلة، صارت زيارة وزير الدفاع السويدي، بال جونسون إلى تركيا في 27 كانون الثاني بلا معنى. لذلك ألغينا الزيارة".

(م ش)