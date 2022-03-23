​​​​​​​دولة الاحتلال التركي تواصل بناء المستوطنات في عفرين المحتلة

ضمن سلسلة عمليات التغيير الديمغرافي التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين المحتلة، عقب احتلالها في آذار/ مارس 2018، عاودت مرة أخرى وبمشاركة جمعيات التي تعمل تحت مسميات "إنسانية وخيرية" في الأيام القليلة الماضية تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة في عفرين المحتلة.

وأعلنت جمعية ما تسمى "الأيادي البيضاء" الكويتية، عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيس بوك) عن التحضير لافتتاح المرحلة الثانية من مشروع قرية "بسمة" الاستيطاني، وذلك في قرية شاديريه الإيزيدية بناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

ويضم المجمع الاستيطاني الجديد 8 وحدات استيطانية مكونة من 125 شقة سكنية، لتوطين 600 من المرتزقة وأسرهم من مختلف المناطق السورية.

وأعلنت الجمعية أنها ستواصل عمليات التغيير الديمغرافي عبر بناء 6 وحدات استيطانية جديدة.

وبينت الجمعية أن 29 من الشهر الجاري سيكون موعد الافتتاح للمرحلة الثانية من مشروع قرية بسمة الاستيطاني، في قرية شاديريه الإيزيدية بناحية شيراوا.

هذا وأطلقت جمعية ما تسمى "الأيادي البيضاء والعيش بكرامة وفلسطين 48" ، في شهر أيار/ مايو 2021 مشروع قرية بسمة الاستيطاني بدعم وتمويل من قطر والكويت وجمعيات فلسطينية، لبناء قرية جديدة باسم "بسمة" في قرية شاديريه بناحية شيراوا، تحوي على 12 وحدة سكنية، وذلك لتوطين الفلسطينيين والمستوطنين من مختلف المناطق السورية.

وتقع قرية شاديريه الإيزيدية في ناحية شيراوا، وتبعد قراية 20 كم، عن مركز مدينة عفرين المحتلة.

(ف إ/ك)

ANHA