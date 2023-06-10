​​​​​​​دولة الاحتلال التركي تنشئ 10 قواعد جديدة في جنوب كردستان

ذكرت وكالة فرات للأنباء أن صحيفة "هاولاتي" سلّطت الضوء على إنشاء دولة الاحتلال التركي قواعد عسكرية في منطقة بهدينان، وحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، فإن جيش الاحتلال التركي يحتل مئات القرى والمناطق في باشور (جنوب كردستان)، كما تم حظر التجوّل في بعض من القرى والمزارع الواقعة على حدود قضاء دهوك.

وذكر التقرير أن معظم قرى ريفي بلدة شيلادزه التي تبعد عن ناحية آمدية التابعة لقضاء دهوك، مسافة 30 كيلومتراً، قد أُخليت من سكانها نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي.

وحسب المعلومات التي قدمها الإداري في شيلادزه رزكار عبيد، للصحيفة، على خلفية الهجمات الاحتلالية المستمرة من قبل دولة التركي، تم إخلاء 85 قرية داخل حدود بلدة شيلادزه، وقد أعلن حظر التجوّل في هذه القرى، وإبلاغ السكان المحليين خارج القرى أنه لا ينبغي لأحد زيارة القرى.

كما قال المواطن نايف شيداي من مجمع سيره التابع لبلدة شيلادزه، إن القرى أخليت من سكانها وأصبحت كالمعسكرات للجنود، تم تطويقها بالكامل ولا يستطيع الأهالي القدوم والذهاب إليها بسهولة.

تتمركز قوة عسكرية كبيرة في المنطقة

وأفاد مدرس جامعي ومدني من مجمع سيره، دلشاد نصر الله، للصحيفة بهذه المعلومات، وقال: "بنى جيش الاحتلال التركي ما يقرب من 10 قواعد عسكرية على الجبال والتلال المحيطة ببلدة شيلادزه، تقع هذه القواعد في منطقة مام رشا، كيريا دره، سري داره، وقلعة بده، إضافة إلى ذلك، نشر جيش الاحتلال التركي المزيد من القوات العسكرية في المنطقة.

وذكر نصر الله أن القرى التي كانت كل منها تضم ما لا يقل عن 50 إلى 75 عائلة أصبحت خالية كلياً، ونزحوا إلى مركز شيلاده، ديرلوك، سرسنك، قدش، آمدية، ودهوك.

(ف)