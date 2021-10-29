​​​​​​​دول غربية تحث روسيا على حماية حرية الإعلام

وقال البيان المشترك الذي أصدرته 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن طلب روسيا من وسائل إعلام تصنيف نفسها "وكلاء أجانب" مع التهديد بفرض غرامات في حال لم تمتثل، يعد جهدًا واضحًا لمنع الروس من الوصول الى تقارير إعلامية مستقلة، وفق البيان.

وأشار إلى أن روسيا تبدو عازمة على إغلاق إذاعة أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، المدعومة من الحكومة الأميركية بعد إغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة، وفق ما نقلته شبكة العربية.

وانتقد روسيا لاحتجازها الصحافيين الذين غطوا احتجاجات المعارض الروسي المسجون حاليًّا أليكسي نافالني، وكذلك الإساءات المزعومة التي تعرض لها مراسل إذاعة أوروبا الحرة / راديو ليبرتي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

إلى ذلك، حضّ روسيا على الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وضمان حرية وسائل الإعلام وسلامة الصحافيين.

(د ع)