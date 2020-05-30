وانتقدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا, اليوم, قرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات من العقوبات التي تسمح بالعمل في المواقع النووية الإيرانية المصممة لمنع تطوير الأسلحة.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك "نأسف بشدة لقرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات".

وأضافت الدول الأوروبية "إن هذه المشاريع، التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، تخدم مصالح الجميع بعدم انتشار الأسلحة النووية، وتزود المجتمع الدولي بضمانات بالطبيعة السلمية والآمنة للأنشطة النووية الإيرانية".

وأوضحت "إن خطة العمل الشاملة المشتركة هي إنجاز رئيسي لهيكل عدم الانتشار النووي عالمياً، وهي حالياً الطريقة الأفضل والوحيدة لضمان الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني, ولهذا السبب عملنا باستمرار بهدف ضمان التنفيذ الكامل والفعال للالتزامات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا سيما عودة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية دون تأخير".

وسمحت الإعفاءات للشركات الروسية والصينية والأوروبية بالعمل على تحويل مفاعل آراك الإيراني للمياه الثقيلة، وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل أبحاث طهران، ونقل الوقود المستهلك إلى الخارج.

(م ش)