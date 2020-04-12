​​​​​​​دول أوبك تتوصّل لاتفاق تاريخيّ حول خفض إنتاج النّفط

وقال وزير النقط الكويتي خالد الفاضل عبر حسابه الرسمي في "تويتر" مساء اليوم الأحد، عقب اجتماع افتراضي جديد للدول المصدّرة للنفط: "بفضل من الله ثمّ بالتوجيهات الحكيمة والجهود المتواصلة والمحادثات المستمرّة منذ فجر الجمعة، نعلن الآن عن إتمام الاتفاق التاريخيّ على خفض الإنتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من أعضاء أوبك+ ابتداء من الأول من مايو 2020".

وفي غضون ذلك أفادت مصادر مطّلعة لوكالات "رويترز" و"تاس" و"نوفوستي" بأنّ الدول المشاركة في المحادثات، وهي أعضاء منظّمة "أوبك" وروسيا وبلدان أخرى مصدّرة للنفط، تغلّبت على الخلاف مع المكسيك، وأقرّت أكبر خفض لإنتاج النفط يبلغ نحو 10% من العرض العالمي.

وأوضحت المصادر أنّ مجموعة "أوبك+" اتّفقت على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً في مايو ويونيو، مبيّنة أنّ المكسيك ستخفض إنتاجها بـ100 ألف برميل، وليس 400 ألف، كما نصّت عليه النّسخة السابقة من الصفقة.

وتشهد أسعار النفط تراجعاً مستمرّاً خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب تفشّي النوع الجديد لفيروس كورونا، وخاصّة بعد الفشل في التوصّل إلى اتفاق جديد حول تقليص الإنتاج النفطي في إطار مجموعة "أوبك+"، الذي حدث، حسب مصادر مطّلعة عدة، بسبب خلاف بين روسيا والسعودية حول الموضوع، وسط تقارير أشارت إلى سعي الولايات المتّحدة لتخفيف خسائرها بسبب هذا الوضع عبر عقد تحالف نفطي مع المملكة.

وأعلنت مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا وحلفاء آخرين الخميس الماضي، خططاً لخفض الإنتاج بأكثر من الخمس من أجل دعم الأسعار المتداعية جرّاء أزمة فيروس كورونا.

ورفضت في حينه المكسيك تخفيضات الإنتاج التي طلبت منها، ممّا عطّل توقيع الاتفاق النّهائي.

المصدر: RT