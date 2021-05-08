وحمّل الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، مساء أمس الجمعة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري في مدينة القدس من "تطورات خطيرة واعتداءات آثمة وما يترتب على ذلك من تداعيات"، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدينة وأهلها.

ووجّه عباس السفير الفلسطينيّ في الأمم المتحدة إلى "طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة المسجد الأقصى، والاعتداء "الهمجي على المصلين".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، في تصريح الجمعة، إن "اقتحام الحرم والاعتداء على المصلين الآمنين انتهاك صارخ وسافر وتصرف همجي مدان ومرفوض".

وحذّر الفايز السلطات الإسرائيلية من "مغبة هذا التصعيد الخطير"، وحمّلها مسؤولية سلامة المسجد والمصلين، وطالبها بالتقيد بالتزاماتها "كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني والكف عن الانتهاكات والاعتداءات والاستفزازات".

ودعا "المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد والانتهاكات في المسجد الاقصى المبارك وفي البلدة القديمة وفي القدس الشرقية".

من جانبها، أدانت إيران "الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس".

ومن جهتها، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "بالغ إدانتها" واستنكارها للاعتداء على المُصلين، وأكدت ضرورة "تحمّل السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى وشهر رمضان".

أما الكويت، فأصدرت وزارة خارجيتها بيانًا "يدين ويستنكر بشدة استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات، وما تمارسه من عمليات تهجير وإخلاء في القدس الشرقية، ولا سيما في حي الشيخ جراح".

وكذلك، أدانت السعودية "الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والاعتداءات التي وقعت على المصلين".

ومن جانبها، حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل من أن عمليات الإجلاء القسري للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة قد ترقى إلى "جرائم حرب"، داعية إياها إلى وقفها.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأممية العليا لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "8 عائلات من اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية تواجه خطر الإجلاء القسري".

ودعا كولفيل إسرائيل إلى "إنهاء كل عمليات الإجلاء القسري على الفور"، مضيفًا أن خطر ذلك "بات وشيكًا بالنسبة لـ 4 عائلات".

وشدد على أن "القدس الشرقية لا تزال جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي".

كما أكد أن "إسرائيل لا تستطيع فرض منظومتها التشريعية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وطالب إسرائيل، بـ "احترام حرية التعبير والتجمع، وهذا يشمل المحتجين على عمليات الإجلاء، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة".

وأصيب نحو 205 فلسطينيًّا بجروح مختلفة إثر المواجهات التي اندلعت في باحات المسجد الأقصى عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية لطرد المصلين.

(ع م)