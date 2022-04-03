​​​​​​​دول البلطيق تتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كوناكس بالتيك غريد"، أولديس باريس: "منذ الأول من أبريل/ نيسان لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا".

وأضاف لراديو لاتفيا "إن الأحداث الجارية تظهر لنا بوضوح أنه لم يعد هناك مزيد من الثقة".

وأشار إلى أن سوق دول البلطيق يعتمد حالياً على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا.

وتأتي هذه الخطوة مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاستفادة من وضع روسيا كمصدر رئيسي لموارد الطاقة.

ومع تعثر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية غير المسبوقة إثر التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، حذر بوتين دول الاتحاد الأوروبي من أن عليها فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمن الغاز الروسي، ملوحاً الخميس بأن العقود الحالية سيجري وقف العمل بها في حال عدم السداد.

ودعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق.

وقال على تويتر "اعتباراً من هذا الشهر فصاعداً، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا".

(د ع)