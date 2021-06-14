وجاء ذلك في دراسة أعدّها مرصد الأزمة في "الجامعة الأميركية في بيروت"، وهو مبادرة بحثية تهدف إلى دراسة تداعيات الأزمات المتعددة في لبنان وطرق مقاربتها.

وبحسب الدراسة "يتعثَّر لبنان أكثر فأكثر في انهياراته بعد عامٍ ونيفٍ من التقهقر في القطاعات كافَّةً وفي معظم نواحي حياة الناس. وما تقوله المؤشرات في ما يعني الانكماش الاقتصادي الكبير والكساد العظيم وهو أن الخدمات العامة يختبره اللبنانيون في يومياتهم من صعوبة الحصول على السلع الأساسية، كالوقود والدواء، وكذلك من مشقة الوصول إلى الخدمات المُلحَّة كالصحة والطبابة، وتفاقم كل ذلك مع خسارة قيمة مدخراتهم. ولبنان وإن كان في قلب الأزمة، إلَّا أنَّه لم يصل بعد إلى عصفها الأقصى".

وبالنظر إلى مؤشر الدول الفاشلة - الذي يصدره الصندوق العالمي من أجل السلام - يبرز تراجع لبنان 6 مراكز في الترتيب العالمي بين عامي 2020 و2021، حيث بلغ تراجعه خلال خمس سنوات 36 مركزاً ليصبح ترتيبه في العام 2021 بين الـ34 دولة الأكثر فشلًا من أصل 179 دولة يشملها التصنيف (تحتل اليمن أعلى تصنيف بين الدول الفاشلة، فيما تُعدُّ فنلندا بينها الأقل فشلًا).

وبذلك ينضم لبنان إلى الدول العربية والدول النامية المعرَّضة للتفكُّك بسبب الحروب والصراعات الحادَّة - كاليمن والصومال وسورية وليبيا والعراق وتشاد وأفغانستان والكونغو - أو تلك التي تعاني أزمات اقتصادية عميقة وأزمات حكم شديدة، كفنزويلا وزيمبابوي وباكستان وكوريا الشمالية.

ويدرس المؤشر 12 مُكَوِّنًا أبرزها في لبنان تلك التي سجلت انخفاضًا واضحًا، كالمؤشرات المتعلقة بما يلي: (1) الخطر الأمني والعنف السياسي، (2) انقسام النُّخَب والجماعات السياسي، (3) الانحدار الاقتصادي، (4) فقدان مشروعية الدولة، (5) ازدياد التدخلات الخارجية، (6) تراجع أوضاع حقوق الإنسان وحكم القانون، (7) النزوح والتهجير، لا سيَّما بعد انفجار مرفأ بيروت.

وإذا طُبِّقت تلك المؤشرات على أوضاع العام الماضي، فمن المرجَّح أن تُسجِّل انخفاضاً أكبر في النصف الثاني من العام الحالي مع التقهقر الحاصل في القطاعات كافَّةً، حيث يُتوقَّع أن يتراجع تصنيف لبنان أكثر خلال العام 2022، وخصوصاً في ما يتعلَّق بمؤشرات الضعف الاقتصادي وتردِّي الخدمات العامَّة والانقسام السياسي.

هل بات سقوط الدولة حتميًّا؟

ويضطلع التأزُّم السياسي بالدور الأكبر في استمرار الانهيارات بعد مرور أكثر من عام ونصف على حدوث الانهيار الكبير. فالطبقة السياسية ما زالت تتعاطى في جميع الملفَّات المعيشية والحياتية من منظار حساباتها ومصالحها الضيقة. على أنَّ الإدارة السيئة تُعمِّق الأزمة أكثر، ذلك أنَّ إحجام الحكومة الحالية وانكفاءها عن اتِّخاذ قراراتٍ وإجراءاتٍ استباقية فاقَمَ وطأة الانهيار.

فسياسة الحكومة أصبحت تتلخَّص في عدم وجود سياسة؛ فهي تبتعد عن مواجهة قضية دعم الاستيراد الذي يقوم به مصرف لبنان، متعفِّفةً عن اتِّخاذ قراراتٍ هي في صلب عملها، كالسياسة العامة في قطاعي الدواء والنقل، فضلًا عن تنظيم قطاع الكهرباء.

ووزراء حكومة تصريف الأعمال لا يبدو أنَّهم معنيون بمخاطبة اللبنانيين وشرح أيِّ أمر يتعلَّق بأمنهم الغذائي أو الصحي أو المعيشي! وصار موظفون معيَّنون في المصرف المركزي والمؤسسات الأخرى هم من يحدِّدون كلَّ السياسات، دون أدنى مساءلة أو تنسيق.

أمَّا حكومة تصريف الأعمال فهي تتعاطى مع الأوضاع بطريقة الهواة في المفاوضات مع الهيئات الدولية والصناديق المانحة، فيتأخَّر توقيع الاتفاقية مع "البنك الدولي" لتمويل برنامج شبكات الأمان الاجتماعي 7 أشهر بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على القرض، بينما الفقراء اللبنانيون هم في أمسِّ الحاجة إلى دعم مباشر.

كما تبدو هذه الحكومة عاجزةً في التعاطي مع قضايا الاحتكار والتهريب وما ينتج عنهما من نزفٍ في أزمنة الشُّحِّ، الأمر الذي يقدِّره البعض بنحو ملياري دولار من أصل الـ 5,2 مليار دولار التي دعم بها مصرف لبنان استيراد المحروقات والدواء والغذاء خلال العام الماضي.

وأصبحت طريقة تعاطي الحكومة مع الأزمات المتعدِّدة تشكِّل خطرًا على حياة المواطنين في لبنان؛ فهي تفضِّل انقطاع الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية على اتِّخاذ قرارات جريئة لجهة رفع دعم السلع الأساسية بصورة تدريجية أو محاربة الاحتكار والتهريب.

ما العمل؟

أولًا: الشروع في مفاوضات جدِّية وسريعة مع "البنك الدولي" - مع مصادقة مجلس النواب على ذلك - بغرض إعادة هيكلة محفظة قروض لبنان وتوزيعها، وهي التي تُقدَّر بنحو مليار دولار، لتشمل القطاعات الأكثر احتياجاً خلال المرحلة الصعبة القادمة؛ ومن ذلك: دعم الأسر الفقيرة وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع العام في الخدمات الصحية والتعليمية.

ثانيًا: المباشرة برفع الدعم الحالي تدريجيًّا على مدى سنتين، تُخفَّف خلالهما حدَّة رفع الدعم على نحوٍ فوضوي وغير منظم - كما يحصل حاليًّا - مع إبقاء الدعم على القمح ودعم المازوت وأدوية الأمراض المستعصية بشكلٍ جزئي.

ثالثًا: البدء الفوري بتنفيذ الاتفاقية الموقَّعة مع "البنك الدولي" لتمويل برنامج شبكات الأمان الاجتماعية، وتسريع إقرار المجلس النيابي مشروع قانون البطاقة التمويلية المقدَّم من حكومة تصريف الأعمال.

رابعاً: العمل الجدِّي على خطَّة متكاملة للتعافي للعشر سنوات القادمة، تُوقِفُ الانهيار وتحدُّ من خسائره وتؤسِّس لعملية النهوض. ومن بالغ الأهمية هنا طرح طرق إعادة تكوين قطاعات أساسية في الدولة والمجتمع والاقتصاد – كقطاعات الصحة والتعليم والنقل والطاقة - بالإضافة إلى القطاع المصرفي ونظام التنافسية، ووضع وسائل وطرق إعادة إنشاء القطاعات المذكورة، خلال العقد القادم، وتمويلها وتنظيمها.

ولا بدَّ بدايةً من رفع العجز في إدارة الأزمة بوصف ذلك ممرًّا إلزاميًّا لتخفيف حدَّة الانهيار، والانخراط في مسار التعافي. وأكثر ما يُخشى منه هو "الإزمان"؛ أي الإقامة طويلًا في مصاف الدول الفاشلة التي لم تنجح في الخروج من منزلة الفشل منذ عقود، حيث يغذِّي تفكك مؤسساتها الانحلال المستمر والبقاء في حلقة مفرغة سنواتٍ طويلةً.

(ز غ)